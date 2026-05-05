Il Genoa riscatta Colombo: per il Milan plusvalenze oltre 100 milioni nel 2025/26

In attesa di scoprire se arriverà la tanto agognata qualificazione alla Champions League della prossima stagione, il Milan continua a puntellare i conti dell’esercizio in corso grazie ai riscatti dei calciatori ceduti in prestito in estate. Dopo le cessioni di Alex Jimenez (al Bournemouth) e di Tommaso Pobega (al Bologna) maturate nei mesi scorsi, al termine dell’ultimo turno di campionato si sono realizzate le condizioni per l’addio ufficiale di Lorenzo Colombo, il cui cartellino passerà nelle mani del Genoa. Colombo si era trasferito in Liguria in estate, in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, secondo indiscrezioni. Diritto di riscatto che si sarebbe trasformato in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tra cui 22 presenze, 5 gol e la salvezza del Genoa, diventata matematica dall’ultima giornata del campionato di Serie A. Nell’anno in cui sono mancati circa 80 milioni di euro dalla Champions – tra premi UEFA e incassi dal botteghino –, il club rossonero ha fatto registrare il record storico di plusvalenze, che cresce ulteriormente grazie all’affare Colombo.

Milan plusvalenze 2025 2026 – Le operazioni Secondo le stime di Calcio e Finanza, tra le operazioni chiuse in estate e i riscatti maturati negli ultimi mesi (tra cui proprio quello dell’attaccante classe 2002), la cifra complessiva relativa alle plusvalenze ammonta a 101, 8 milioni di euro. Il dato potrebbe crescere ancora, qualora fossero finalizzati altri riscatti prima della fine della stagione, su tutti quello di Samuel Chukwueze al Fulham. Si tratta come detto di stime, che dovranno poi essere confrontate con i dati ufficiali del bilancio che si chiuderà al 30 giugno 2026. Tra le operazioni di questa stagione, ai vertici si trova la cessione di Malick Thiaw, che dovrebbe avere generato una plusvalenza di 32,2 milioni di euro. Segue al secondo posto la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal, per 22,1 milioni di plusvalenza. Al terzo posto si posizionano gli oltre 15 milioni di euro di Alex Jimenez. In questo caso va sottolineato che la plusvalenza si calcola sulla somma complessiva incassata dal Milan, che andrà poi a mettere nei costi quanto dovuto al Real Madrid sulla base degli accordi con i Blancos sulla rivendita del calciatore. Di seguito, tutte le operazioni della stagione in corso e le relative plusvalenze: Malick Thiaw al Newcastle – 32 milioni di euro

Theo Hernandez all’Al-Hilal – 22,1 milioni di euro

Alex Jimenez al Bournemouth – 15,5 milioni di euro

Lorenzo Colombo al Genoa – 10 milioni di euro

Noah Okafor al Leeds – 9,7 milioni di euro

Tommaso Pobega al Bologna – 7 milioni di euro

Yacine Adli all’Al Shabab – 5,1 milioni di euro

Marco Sportiello – 0,3 milioni di euro

TOTALE – 101,8 milioni di euro