L’architetto Nervi al Comune di Roma: «Il progetto della Lazio è l’unico che tiene vivo il Flaminio»

«Il progetto della Lazio è l’unico che può tenere il Flaminio in vita». È questa la posizione espressa da Pierluigi Nervi, nipote di Pier Luigi (storico architetto che ha firmato diversi impianti sportivi italiani come lo stesso Flaminio ma anche il Franchi di Firenze) e architetto dietro il progetto del club biancoceleste per la riqualificazione dello stadio Flaminio, in una lettera inviata al Comune di Roma, come riportato anche dall’agenzia Adnkronos. «La maggior parte degli impianti sportivi dedicati al calcio in Italia ed all’estero, sono in via di ristrutturazione, sia in corso sia in progetto. Le norme sono cambiate, gli stadi si devono adeguare – si legge nel gesto della lettera -. Tra i tanti, in Italia, hanno subito importanti interventi di ampliamento/ristrutturazione, il Gewiss Stadium (Atalanta), i Bluenergy Stadium (Udinese), l’Artemio Franchi (Firenze) in corso. Lavori da iniziare a Napoli, Torino (Olimpico Grande Torino), Verona, Lecce, Empoli. Progetti in corso o presentati per Bologna (Renato Dall’Ara), Cagliari, Como, Roma (Flaminio e Nuovo Stadio della Roma), Parma, Venezia».

«All’estero, per citarne alcuni, il Nou Mastalla (Valencia), il nuovo Stade de Costieres (Nimes) a seguito della demolizione del vecchio, l’Agia Sofia Stadium (Aek Atene), il Club Brugge dopo demolizione del Jan Breydel Stadion. In tutti i casi gli interventi sono ovviamente strutturalmente importanti, in generale tali da alterare la percezione dell’esistente rispetto al nuovo; in alcuni casi addirittura l’impianto precedente è stato demolito per realizzare quello nuovo. Non ci si è preoccupati di preservare la struttura attuale, anzi si è demolita». «Nella maggior parte dei casi si è provveduto a dotare i nuovi impianti di servizi e locali a vantaggio della collettività, per permettere sia un uso quotidiano sia un ritorno economico che ne consenta una corretta gestione – prosegue Nervi -. Perché dunque tanta astiosa opposizione per il progetto Flaminio a Roma? Ovviamente in ogni caso ci può essere, come anche tra noi coeredi, chi approva e chi è contrario ad un simile intervento; giova però evidenziare il fatto che il progetto in questione è il solo, alla data odierna, che può salvaguardare e mantenere in vita l’impianto realizzato per le Olimpiadi del 1960, che ha oramai superato la durabilità attesa per una struttura in cemento armato realizzata negli anni ’60, esposto agli agenti atmosferici per 67 anni, mai manutenuto secondo criteri di conservazione dei materiali idonei alle sue condizioni, bensì lasciato nell’incuria e nel degrado evidente che è sotto gli occhi di tutta la collettività con un inaccettabile impatto per la città di Roma in un quadrante di grande rilievo storico artistico. Non esiste alcun caso di intervento di ristrutturazione/ampliamento che abbia lasciato inalterato il complesso precedente in modo sostanziale. Nel caso del Flaminio l’intervento sull’impianto attuale restituisce le funzioni e l’aspetto originari; quest’ultimo è garantito dal fatto che i nuovi telai strutturali avranno un passo, distanza tra di loro, doppia rispetto ai precedenti, permettendone la percezione e visibilità».