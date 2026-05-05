Premier League senza limiti: il sesto posto potrebbe valere la Champions

I risultati maturati nelle coppe europee della stagione 2025/26 hanno confermato che la Premier League avrà a disposizione cinque posti per la prossima edizione della UEFA Champions League. I club inglesi potranno così godere di uno dei due posti extra che la Federcalcio europea mette a disposizione dei migliori campionati dall’introduzione del nuovo format.

Tuttavia, la Premier potrebbe addirittura spingersi oltre e portare un’altra squadra in più nella Champions League 2025/26: la sesta classificata. Ma in che modo? Perché questo accada, l’Aston Villa dovrebbe vincere la UEFA Europa League e chiudere al quinto posto in classifica in campionato.