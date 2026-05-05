Premier League senza limiti: il sesto posto potrebbe valere la Champions

I risultati maturati nelle coppe europee della stagione 2025/26 hanno confermato che la Premier League avrà a disposizione cinque posti per la prossima edizione della UEFA Champions League. I club inglesi potranno così godere di uno dei due posti extra che la Federcalcio europea mette a disposizione dei migliori campionati dall’introduzione del nuovo format.
Tuttavia, la Premier potrebbe addirittura spingersi oltre e portare un’altra squadra in più nella Champions League 2025/26: la sesta classificata. Ma in che modo? Perché questo accada, l’Aston Villa dovrebbe vincere la UEFA Europa League e chiudere al quinto posto in classifica in campionato.
Come detto in precedenza, il quinto posto in Premier League vale l’accesso alla Champions League per via dei posti extra messi a disposizione della UEFA. Quinta piazza che attualmente è occupata proprio dall’Aston Villa. Se la formazione di Birmingham dovesse però conquistare l’Europa League, avrebbe diritto a giocare la Champions in qualità di vincitrice della seconda competizione per club UEFA.
In questo modo, avendo già maturato il diritto di giocare la Champions tramite Europa League, il posto extra previsto dal regolamento UEFA verrebbe assegnato alla squadra classificata sesta in Premier League. Al momento, la sesta classificata ottiene la qualificazione all’Europa League tramite il campionato. Tuttavia, se il posto extra e la qualificazione alla Champions League venissero trasferiti alla sesta in graduatoria, il posto in Europa League assegnato tramite il campionato verrebbe perso e redistribuito a un altro Paese.
Tutto ciò rende ancora più importante la lotta per il sesto posto in campionato. Il Bournemouth occupa quella posizione grazie al successo per 3-0 sul Crystal Palace di domenica pomeriggio, ma a tre giornate dalla fine del campionato ci sono ben sei squadre in 4 punti, pronte a darsi battaglia fino alla fine.