La FIFA ha invitato l’Iran a Zurigo per prepararsi ai Mondiali 2026

La FIFA ha invitato la Federcalcio iraniana presso la sua sede di Zurigo entro il 20 maggio per prepararsi ai Mondiali di calcio di USA, Canada e Messico. Le condizioni di partecipazione dell’Iran ai Mondiali (11 giugno-19 luglio) hanno sollevato numerosi interrogativi nel contesto del conflitto in Medio Oriente, innescato a fine febbraio dai raid aerei israeliani e statunitensi sul Paese.

Il presidente della Federazione mondiale, Gianni Infantino, ha ripetutamente affermato che l’Iran giocherà le prime tre partite del torneo negli Stati Uniti, come previsto: «Voglio confermare inequivocabilmente che l’Iran parteciperà ovviamente ai Mondiali Fifa del 2026. E naturalmente giocherà negli Stati Uniti», ha ribadito il 30 aprile all’apertura del 76mo Congresso a Vancouver, in Canada, Paese co-organizzatore dei Mondiali insieme al Messico.