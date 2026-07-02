Lo stadio che resiste: nel Sud Italia la rigenerazione si misura con il valore dei territori

È probabilmente da questa consapevolezza che occorre partire per leggere i casi che arrivano dal Mezzogiorno, evitando sia la tentazione di ricondurli a un’unica narrazione, sia quella, altrettanto semplicistica, di considerarli esempi di un ritardo strutturale rispetto ad altre aree del Paese.

Forse più che altrove, lo stadio nel Sud è il luogo dove la memoria collettiva si intreccia con il senso di appartenenza , e, in alcuni casi, perfino con il desiderio di riscatto di interi territori.

Il punto è invece comprendere come territori molto differenti tra loro stiano cercando di affrontare una medesima sfida: restituire una prospettiva contemporanea a infrastrutture che, pur continuando a custodire una parte importante dell’identità cittadina, faticano ancora a esprimere appieno il proprio potenziale economico, sociale e urbano.

Il viaggio di Stadi che rigenerano, attraverso il Nord Italia aveva raccontato come la rigenerazione possa assumere forme differenti pur all’interno di progettualità ormai consolidate, e quello nel Centro aveva evidenziato la ricerca di un equilibrio – pur con le sue criticità – tra memoria e innovazione .

Se c’è un elemento che accomuna molti stadi del Sud Italia e in particolare della provincia del Mezzogiorno, non è soltanto l’età degli impianti, né la loro collocazione, spesso centrale rispetto al tessuto urbano delle città che li ospitano.

Il valore del caso Benevento risiede meno nella portata degli interventi che nella capacità – pur tra rallentamenti e inevitabili complessità amministrative – di mantenere aperto un confronto tra i soggetti coinvolti e reperire le risorse senza rincorrere esclusivamente le urgenze.

Si tratta, va detto, di opere prevalentemente manutentive : dalla copertura della tribuna, per la quale è stato recentemente individuato un nuovo finanziamento regionale da circa 1,4 milioni di euro , agli interventi sull’illuminazione, fino al rinnovo della convenzione tra Comune e club per la gestione dell’impianto, nell’0rdine di poco più di 110mila euro annui . Non siamo quindi di fronte a una rigenerazione urbana nel senso più ampio del termine, ma a un percorso di conservazione e adeguamento funzionale.

La storia recente del Benevento Calcio, consolidatasi negli anni della gestione della famiglia Vigorito e culminata con la doppia esperienza in Serie A, ha infatti favorito un rapporto più stabile con le istituzioni, consentendo di ragionare con maggiore continuità sugli interventi destinati allo stadio.

Nel cuore della Penisola la trasformazione degli stadi passa spesso dalla valorizzazione dell’esistente, dalla collaborazione tra soggetti pubblici e privati e dalla ricerca di modelli sostenibili capaci di tenere insieme memoria collettiva, sviluppo urbano e nuove funzioni economiche.

Avellino e quel progetto visionario che si è fermato prima del cantiere

Avellino rappresenta una delle occasioni più significative rimaste, almeno finora, incompiute.

Eppure i presupposti, negli anni scorsi, sembravano esserci tutti perché l’Avellino costituisce una delle realtà storiche del calcio, seconda soltanto al Napoli per presenze complessive in Serie A tra i club campani, e dopo i fallimenti che ne hanno segnato la storia recente è riuscito ancora una volta a ricostruire il proprio percorso sportivo, tornando stabilmente tra i professionisti e riconquistando anche la Serie B.

Proprio mentre il club ritrovava solidità sul campo prendeva forma anche l’idea di un nuovo Partenio-Adriano Lombardi.

Il progetto, presentato nel 2021, immaginava uno stadio di proprietà da oltre 21mila posti, interamente coperto, conforme agli standard UEFA 4 e concepito come infrastruttura multifunzionale, con spazi commerciali, servizi e aree dedicate al tempo libero.

L’investimento previsto di circa 60 milioni di euro, raggiungibili attraverso il ricorso al project financing, con il coinvolgimento dell’Istituto per il Credito Sportivo. Sulla carta rappresentava una visione perfettamente allineata al nuovo paradigma dell’impiantistica sportiva italiana: quella visione, tuttavia, non si è mai tradotta in un percorso concreto.

La società non ha infatti mai depositato il progetto esecutivo, mentre le incertezze legate alla proprietà dell’impianto, i cambiamenti amministrativi e le valutazioni economiche sullo stadio hanno progressivamente rallentato un iter oggi sostanzialmente fermo.

A complicare ulteriormente il quadro è arrivata anche la recente stima dell’Agenzia delle Entrate, che ha valutato il Partenio-Adriano Lombardi 10,7 milioni di euro, cifra destinata a incidere sulle future scelte dell’amministrazione e del club.

Il caso Avellino è particolarmente significativo non perché sia mancata un’idea, né perché fosse assente una riflessione sul ruolo che lo stadio avrebbe potuto assumere nello sviluppo della città. È mancata, piuttosto, la capacità di trasformare quella visione in un percorso stabile, capace di resistere ai cambiamenti che inevitabilmente accompagnano operazioni di questa portata.

Il rendering del nuovo Partenio continua così a rappresentare ciò che avrebbe potuto essere e che, almeno per ora, non è diventato.

Nel frattempo, l’unica prospettiva concreta resta quella di preservare l’impianto con attività di manutenzione dell’esistente e con interventi indispensabili a garantirne l’agibilità. Il risultato è una situazione di sostanziale immobilismo, nella quale va sottolineato che ogni anno perso nella governance produce un costo invisibile: aumenta il divario tra il valore potenziale dell’impianto e quello effettivamente generato per la città.

Potenza e il Viviani, quando la programmazione resta una materia sospesa

Più che l’assenza di un progetto, Potenza racconta il peso di una programmazione rimasta sospesa. Negli ultimi anni le idee sul futuro dello Stadio Alfredo Viviani non sono di certo mancate, la mancanza semmai – che sta rischiando di diventare strutturale – è stata tutta nella capacità di trasformare il concept in una direzione condivisa.

Nel 2025 il Potenza Calcio aveva scelto di aprire pubblicamente il confronto sul futuro dell’impiantistica cittadina, presentando due concept sviluppati dallo studio Gau Arena: da una parte la riqualificazione del Viviani, destinato a raggiungere i 12mila posti; dall’altra la realizzazione di un nuovo parco dello sport nell’area dell’ex Cip Zoo, con stadio, centro tecnico, palazzetto e funzioni commerciali, interamente finanziato da capitali privati.

Un dibattito che sembrava poter aprire una nuova fase e che, invece, si è progressivamente arenato e lo ha fatto su entrambi i fronti: il nuovo impianto è rimasto sulla carta, mentre anche il percorso legato al restyling del Viviani continua a scontare ritardi.

Il bando per la concessione pluriennale dello stadio, considerato il passaggio indispensabile per programmare gli investimenti, è stato rinviato più volte, alimentando anche la protesta della tifoseria, che ha chiesto pubblicamente tempi certi e maggiore chiarezza sul futuro dell’impianto.

Nel frattempo il Comune ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro destinato alla copertura del settore Distinti, somma che considerata l’entità, consentirà di intervenire soltanto su una parte della gradinata, fotografando nettamente la condizione nella quale si trova oggi il Viviani: quella di un impianto che continua a essere mantenuto e migliorato per singoli interventi, senza un approccio più sistemico e via via sempre più indispensabile.

Potenza mostra così come tra un rendering e un cantiere esiste uno spazio spesso invisibile, fatto di procedure, concessioni e decisioni amministrative.

Ed è proprio in questo spazio che, almeno finora, il futuro del Viviani sembra essersi fermato, se non addirittura perduto, laddove si incontrano le difficoltà nel costruire consenso, continuità amministrativa e sostenibilità economica.