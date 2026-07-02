Juve, ufficiale la cessione di Puczka al Genoa: «Affare separato da Ekhator»

Il mercato estivo della Juventus è ufficialmente iniziato con l’acquisto da parte dei bianconeri di Jeff Osayuki Ekhator dal Genoa per 16 milioni di euro più bonus . A fare il percorso inverso sarà invece David Puczka , terzino classe 2005 che ha giocato nella Juve Next Gen, la seconda squadra bianconera militante in Serie C.

Nella stessa nota, la Juventus segnala che «le due operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a carico di Juventus – basato sul differenziale dei corrispettivi fissi – pari a ca. € 10 milioni; tali operazioni – sulla base di analisi preliminari – risultano qualificabili come separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale. Le valutazioni circa la rilevazione contabile di tali operazioni saranno compiute ai fini della preparazione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2026».

In sostanza, il club bianconero ha sottolineato che le due operazioni – Ekhator a Torino e Puczka al Genoa – sono state portate a termine in maniera separata. Da qui la scelta di considerarne gli effetti contabili come spiegato sopra, con una plusvalenza in favore della Juventus che supera i 5 milioni di euro.

Si apre così la campagna estiva 2026 della società piemontese, che sarà la prima con Luciano Spalletti come tecnico da inizio stagione. L’allenatore di Certaldo sarà coinvolto in prima persona dalla dirigenza guidata dal nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, soprattutto dopo l’addio di Damien Comolli, con cui i rapporti erano ormai ai minimi dopo le difficoltà della passata stagione.