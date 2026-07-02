La Premier si conferma di un altro pianeta: oltre 130 milioni spesi dal City per ingaggiare Anderson

I primi giorni della finestra estiva 2026 di calciomercato hanno confermato quella che è ormai una regola da diversi anni: i club di Premier League possono contare su una potenza economica quasi impossibile da raggiungere per le altre società al di fuori dell’Inghilterra.

Partendo dalla fine, nella giornata di oggi il Manchester City, chiamato ad aprire un nuovo ciclo con Enzo Maresca dopo l’addio di Pep Guardiola, ha annunciato l’acquisto di Elliot Anderson dal Nottingham Forrest. Il calciatore è attualmente impegnato con l’Inghilterra, dove sta giocando titolare ai Mondiali 2026. Il classe 2002 è diventato l’acquisto più oneroso della storia dei Cityzens per una cifra complessiva record pari a 116 milioni di sterline, oltre 134 milioni di euro al cambio attuale. Superati quindi i 100 milioni di sterline spesi per ingaggiare Jack Grealish dall’Aston Villa nel 2021.