Corteo dei tifosi della Lazio contro Lotito: quasi 10mila persone a Ponte Milvio

Una manifestazione per continuare a dimostrare il proprio dissenso verso la gestione della Lazio da parte del patron e presidente Claudio Lotito. I tifosi biancocelesti, dopo aver disertato lo stadio Olimpico per diverse settimane nel corso dell’ultima stagione, si sono ritrovati oggi a Ponte Milvio, luogo simbolo del tifo laziale per far sentire la propria voce.

Per il momento, l’appello del tifo organizzato è stato accolto in maniera massiccia con quasi 10mila persone che si sono recate a Ponte Milvio, luogo di inizio del corteo che arriverà fin sotto lo stadio Flaminio, altro luogo simbolo per i laziali e impianto scelto dallo stesso Lotito come nuova casa del club. Ma anche su quest’ultimo punto si sono scatenate le ire dei tifosi che accusano il patron biancoceleste di voler fare solo propaganda. Clima che si è reso ancora più pesante quando Lotito ha deciso di rilevare la Reggina, club attualmente in Serie D.