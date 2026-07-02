Bilancio Juventus 2025/2026: la preview esclusiva di Calcio e Finanza

La Juventus archivia la stagione 2025/2026. Sul fronte sportivo il club bianconero ha raggiunto il sesto posto in Serie A conseguendo la qualificazione alla prossima Europa League, mentre sul lato economico si attende la pubblicazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2026.
Calcio e Finanza ha elaborato una preview esclusiva del conto economico del club bianconero, ricostruendo l’andamento delle principali voci di bilancio partendo dal risultato dello scorso anno e dalla semestrale al 31 dicembre 2025.
L’obiettivo dell’analisi è offrire una fotografia quanto più accurata possibile dello stato economico-finanziario della Juventus. Il report descrive l’evoluzione dei ricavi e dei costi, entrando nel dettaglio delle singole voci, e infine da evidenza del risultato finale, per poi tracciare le prospettive per l’esercizio successivo.
Cosa contiene la preview del bilancio Juventus 2026
Il report approfondisce tutti i principali elementi economici che caratterizzeranno il bilancio della Juventus al 30 giugno 2026.
Tra gli argomenti analizzati:
- evoluzione dei ricavi da diritti televisivi;
- andamento dei ricavi commerciali e delle sponsorizzazioni;
- impatto delle competizioni nazionali e internazionali;
- ricavi derivanti dalla gestione dei calciatori;
- andamento dei costi operativi;
- costo del personale;
- ammortamenti dei diritti dei calciatori;
- risultato netto atteso;
- scenari per il bilancio 2026/2027.
La Juventus chiude il primo semestre in rosso di 2,5 milioni: i dati tra fatturato e costi al 31 dicembre 2025
Bilancio Juventus 2026 Preview – Come è stata realizzata l’analisi
Le elaborazioni sono state sviluppate dalla redazione di Calcio e Finanza utilizzando esclusivamente informazioni pubbliche, documentazione societaria, comunicati ufficiali, dati di mercato e stime economico-finanziarie elaborate secondo la metodologia utilizzata da anni nelle analisi di bilancio pubblicate dalla testata.
Il documento non sostituisce il bilancio ufficiale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione della Juventus, ma rappresenta una stima indipendente realizzata sulla base delle informazioni disponibili alla data di pubblicazione.