Bilancio Juventus 2025/2026: la preview esclusiva di Calcio e Finanza

La Juventus archivia la stagione 2025/2026. Sul fronte sportivo il club bianconero ha raggiunto il sesto posto in Serie A conseguendo la qualificazione alla prossima Europa League, mentre sul lato economico si attende la pubblicazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2026.

Calcio e Finanza ha elaborato una preview esclusiva del conto economico del club bianconero, ricostruendo l’andamento delle principali voci di bilancio partendo dal risultato dello scorso anno e dalla semestrale al 31 dicembre 2025.

L’obiettivo dell’analisi è offrire una fotografia quanto più accurata possibile dello stato economico-finanziario della Juventus. Il report descrive l’evoluzione dei ricavi e dei costi, entrando nel dettaglio delle singole voci, e infine da evidenza del risultato finale, per poi tracciare le prospettive per l’esercizio successivo.