La Juventus lancia la campagna abbonamenti 2026/27: prezzi da 529 euro

Anche nella stagione 2026/27 saranno disponibili le tipologie di abbonamento “ BASE “, “ FULL ” e “ STAR “. L’abbonamento “STAR” include, oltre alle partite di Serie A , anche le 4 gare della fase a girone unico della UEFA Europa League e l’ ottavo di finale della Coppa Italia .

La Juventus ha lanciato ufficialmente la campagna abbonamenti per la prossima stagione. A partire dal prossimo 29 giugno 2026 sarà infatti possibile sottoscrivere l’ abbonamento per la stagione sportiva 2026/27 . Dopo la prima fase – dal 29 giugno al 12 luglio – dedicata al rinnovo per gli abbonati 2025/26 e ai nuovi abbonamenti per i posti liberi da prelazione, a partire da lunedì 13 luglio inizierà la vendita libera .

Juventus abbonamenti 2026 2027 – La novità della prossima stagione

La nuova stagione porterà con sé una grande novità: tutti i titoli di accesso allo stadio saranno in formato 100% digitale, un’evoluzione tecnologica che ha l’obiettivo non solo di migliorare l’esperienza dei tifosi ma anche di contrastare sensibilmente la contraffazione. Scaricando gratuitamente l’app Allianz Stadium disponibile entro il 13 luglio nell’app store del proprio smartphone, gli abbonati 2026/27 potranno caricare direttamente il loro abbonamento in app per accedere allo stadio e gestire tutti i servizi inclusi.

Gli abbonamenti, quindi, non saranno più caricati sulla Juventus Card e nemmeno le riserve dovranno più esserne obbligatoriamente in possesso. Inoltre, nei giorni successivi all’acquisto dell’abbonamento, tutti gli abbonati 2026/27 riceveranno via mail un codice per attivare gratuitamente la Black&White Membership che dà accesso a numerosi vantaggi, tra i quali la partecipazione ad eventi riservati e lo sconto del 10% valido negli store e online store.

Juventus abbonamenti 2026 2027 – I prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, la Juventus ha spiegato che non sono stati previsti aumenti per la stagione 2026/27. Di seguito, i prezzi di partenza per ognuna delle tre tipologie di abbonamento offerte dal club bianconero:

Abbonamento Base – prezzi a partire da 529 euro a stagione

– prezzi a partire da 529 euro a stagione Abbonamento Full – prezzi a partire da 575 euro a stagione

– prezzi a partire da 575 euro a stagione Abbonamento Star – prezzi a partire da 647 euro a stagione

Il club bianconero ha sottolineato che per ottenere la prelazione sul rinnovo della stagione 2027/28 è necessario raggiungere almeno il 70% di utilizzo dell’abbonamento alla stagione 2026/27. Per gli Under 14, questa soglia scende invece al 50%.