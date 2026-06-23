Andrea Agnelli investe nello sport tech: Gamma Waves guida un round da 18 milioni in Sportway

Aall’aumento di capitale hanno partecipato anche gli attuali azionisti di Sportway. L’operazione valuta il gruppo con sede a Stoccolma circa 1 miliardo di corone svedesi, pari a quasi 90 milioni di euro . L’investimento segna il debutto operativo di Gamma Waves , piattaforma annunciata da Agnelli alla fine di aprile con l’obiettivo di puntare su nuove competizioni sportive, format innovativi, squadre, atleti e società tecnologiche legate allo sport, in particolare quelle che utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare performance, produzione di contenuti e coinvolgimento dei tifosi.

Prima operazione per Gamma Waves Partners , il veicolo di investimento lanciato dall’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli . Secondo quanto riportato da SportBusiness , la società ha guidato un round di finanziamento da 200 milioni di corone svedesi, pari a circa 18 milioni di euro, in Sportway Media Group , azienda specializzata nella produzione automatizzata e nel live streaming di eventi sportivi.

Nell’ambito della partnership, Sportway e Gamma Waves esploreranno nuove opportunità per accelerare la crescita commerciale, ampliare le relazioni strategiche nell’ecosistema sportivo globale e sviluppare nuove fonti di ricavo nei settori media, analytics, fan engagement e sviluppo degli atleti.

Il capitale raccolto sarà utilizzato da Sportway per sostenere l’espansione internazionale, lo sviluppo dei prodotti e nuove acquisizioni strategiche. La società svedese si è già mossa con decisione su questo fronte negli ultimi mesi: due mesi fa ha collaborato con la tedesca Broadcast Solutions per acquisire Studio Automated, società olandese specializzata in software basati su algoritmi di intelligenza artificiale per la produzione sportiva.

L’operazione si aggiunge alle acquisizioni realizzate lo scorso anno, tra cui Sportall, fornitore di piattaforme e prodotti di streaming, la piattaforma OTT olandese Eyecons e NextGenXV, società di produzione con sede nel Regno Unito.

Fondata nel 2017 da Jonas Persson e Daniel Franck, Sportway opera oggi in oltre 20 Paesi, collabora con più di 70 federazioni e leghe sportive e ha installato oltre 2.200 sistemi di telecamere alimentati dall’intelligenza artificiale in tutto il mondo. La società produce ogni anno oltre 250.000 eventi sportivi in diretta, lavorando con clienti storici come le federazioni svedese e finlandese di hockey su ghiaccio, oltre a realtà come la Royal Dutch Hockey Association, la Federazione polacca di hockey su ghiaccio e la Federazione norvegese di tennis e padel.

Gamma Waves ha spiegato di essere stata attratta dalla combinazione tra tecnologia proprietaria, partnership di lungo periodo con le federazioni e ricavi ricorrenti da abbonamento. Il veicolo ha sede ad Amsterdam, città in cui Agnelli risiede attualmente, e vede tra i co-investitori anche Rocco Benetton e l’ex difensore della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy del club bianconero.