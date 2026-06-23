Pirateria: DAZN avvia azioni legali contro chi è stato sanzionato dalla Gdf

«I dati dell’ultimo Osservatorio Fapav/Ipsos relativi al 2025, ci restituiscono un quadro preoccupante perché all’aumentare dell’attrattività e dei successi dello sport, indipendentemente dalla competizione, aumenta l’acquisto illegale di eventi sportivi. Bisogna continuare ad intervenire in maniera decisa e costante», ha dichiarato il general counsel di DAZN Italia, Romano Righetti in occasione degli Stati Generali della lotta alla pirateria.

Ormai da diverse settimane la piattaforma di sport in streaming ha iniziato ad avviare azioni legali contro coloro che sono stati identificati e sanzionati dalla Guardia di Finanza in esito ai procedimenti svolti da diverse Procure.