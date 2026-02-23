La Juventus chiude il primo semestre in rosso di 2,5 milioni: i dati tra fatturato e costi al 31 dicembre 2025

La Juventus ha chiuso il primo semestre in rosso di 2,5 milioni di euro. Lo ha reso noto il club bianconero dopo la riunione odierna del Consiglio di Amministrazione che ha approvato i conti, in linea con quelle che erano le aspettative da parte della società. “Il primo semestre dell’esercizio 2025/2026 chiude con una perdita consolidata di € 2,5 milioni, con una variazione di € 19,4 milioni rispetto al risultato positivo di € 16,9 milioni consuntivato nel primo semestre dell’esercizio precedente”, si legge nel comunicato della Juventus “Il risultato beneficia degli effetti positivi derivanti dalle azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate negli ultimi anni, sia nell’area Corporate sia nell’area Football, che non hanno peraltro comportato effetti sugli investimenti pianificati ai fini del raggiungimento degli obiettivi ipotizzati nel Piano Strategico sia in relazione alla competitività sportiva a livello italiano e internazionale, sia al rafforzamento del brand Juventus a livello globale. Ai fattori sopra evidenziati si aggiungono componenti di costo non ricorrenti riferibili ad accantonamenti per gli oneri connessi all’esonero dell’Head Coach della Prima Squadra maschile e relativo staff, avvenuto a ottobre 2025”.

Juventus primo semestre 2025 2026 – Ricavi in calo I ricavi e proventi hanno registrato una diminuzione per complessivi € 31,0 milioni, per i seguenti principali effetti: € -25,3 milioni per proventi da gestione diritti calciatori, che erano stati particolarmente significativi nel primo semestre dell’esercizio precedente;

€ -11,9 milioni per diritti audiovisivi e proventi media. Tale voce risulta in diminuzione soprattutto per un effetto timing, a seguito di un minor numero di partite casalinghe del Campionato di Serie A disputate rispetto al precedente periodo (8 invece di 10), che incide pertanto sulla ripartizione pro-rata dei ricavi correlati ai diritti audiovisivi della competizione;

€ -8,9 milioni complessivi per gare (soprattutto per effetto del minor numero di partite casalinghe di Serie A disputate, come sopra menzionato);

€ +15,1 milioni per sponsorizzazioni e pubblicità, principalmente derivanti dall’entrata a pieno regime degli accordi conclusi a maggio 2025 con Stellantis Europe S.p.A. e The Detroit Metro Convention and Visitors Bureau. In sostanza, quindi, un miglioramento dei ricavi ricorrenti e strutturali, mentre sul peggioramento impattano le minori plusvalenze rispetto alla scorsa stagione e il numero inferiore di gare casalinghe rispetto al primo semestre della scorsa stagione (da 10 a 8), che impatta sui ricavi da gara e sulla quota dei diritti tv con un impatto negativo pari a circa 10 milioni di euro. I ricavi sono quindi stati i seguenti: ricavi da gara: 33,8 milioni di euro (37,1 milioni nel primo semestre 2024/25);

ricavi da diritti tv: 95,5 milioni di euro (107,4 milioni nel primo semestre 2024/25);

ricavi commerciali: 68,7 milioni di euro (53,6 milioni nel primo semestre 2024/25);

ricavi da gestione diritti calciatori: 42,1 milioni di euro (67,4 milioni nel primo semestre 2024/25);

altri ricavi: 20,4 milioni di euro (26,1 milioni nel primo semestre 2024/25);

TOTALE: 260,7 milioni di euro (291,6 milioni nel primo semestre 2024/25). Juventus primo semestre 2025 2026 – I costi dei bianconeri Per quanto riguarda i costi, i costi operativi hanno fatto registrare un decremento per € 18,3 milioni, per i seguenti principali effetti: € -10,7 milioni relativi a costi per il personale tesserato, a seguito degli effetti delle Campagne Trasferimenti e di minori compensi e premi variabili erogati;

€ -7,0 milioni relativi a oneri da gestione diritti calciatori, principalmente correlati alle minori plusvalenze realizzate su cessioni a titolo definitivo;

€ -0,6 milioni relativi al saldo dei costi per servizi e altro personale, complessivamente compensato da una riduzione degli altri oneri; Tra le altre voci, invece: ammortamenti e accantonamenti netti in aumento per € 7,6 milioni complessivi, a seguito degli accordi contrattuali per la risoluzione del rapporto avvenuta a gennaio 2026 con l’Head Coach della Prima Squadra maschile e dei membri dello staff tecnico;

oneri finanziari netti complessivamente stabili;

leggera riduzione delle imposte (€ 0,4 milioni), correlata alla diminuzione dell’IRAP derivante dal moderato deterioramento del risultato operativo. I costi sono stati quindi i seguenti: costi per servizi: 43,6 milioni di euro (43,6 milioni nel primo semestre 2024/25);

costi per il personale: 110,8 milioni di euro (120,8 milioni nel primo semestre 2024/25)

ammortamenti e svalutazioni: 74,4 milioni di euro (66,7 milioni nel primo semestre 2024/25)

altri costi: 20 milioni di euro (28,3 milioni nel primo semestre 2024/25)

TOTALE: 248,8 milioni di euro (259,4 milioni nel primo semestre 2024/25).