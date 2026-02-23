Juve e FPF: dalla UEFA possibile sanzione lieve e restrizioni sportive

La Juventus ha chiuso i primi sei mesi della stagione 2025/26 con un calo dei ricavi a quota 260,6 milioni di euro e perdite per 2,5 milioni. I dati emergono dalla relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2025, pubblicata oggi dal club bianconero e che fotografa l’andamento economico del club nella prima metà dell’esercizio. Tra gli aspetti interessanti sono presenti anche le indicazioni della Juventus a proposito del rispetto dei parametri economico-finanziari in ambito FIGC e UEFA.

Partendo dal livello nazionale, la Juventus – si legge nel documento – ha rispettato il nuovo parametro introdotto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC relativo al Costo del Lavoro Allargato (CLA) alla prima data di rilevazione del 30 settembre 2025, quando il limite era fissato all’80%. Il club ritiene inoltre, sulla base delle informazioni attualmente disponibili e delle azioni intraprese per incrementare i ricavi e migliorare la struttura dei costi, di poter rispettare il parametro anche alla prossima verifica del 31 marzo 2026, quando la soglia scenderà al 70%.