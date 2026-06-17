I dividendi della Giovanni Agnelli Bv nel 2025: quanto hanno incassato Elkann e Agnelli dalla cassaforte di famiglia

Il forte calo dell’indebitamento è legato principalmente alla monetizzazione di una parte della partecipazione in Exor : nel corso del 2025 Giovanni Agnelli B.V. ha ceduto complessivamente oltre 7,5 milioni di azioni della holding in due tranche, incassando circa 610 milioni di euro e utilizzando tali risorse per rimborsare quasi integralmente il debito bancario, viene spiegato nel bilancio della cassaforte.

Secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza, per quanto riguarda i dati del bilancio , il patrimonio netto complessivo della cassaforte ha fatto registrare una netta crescita passando dai 757,296 milioni al 31 dicembre 2024 ai 1,24 miliardi del 31 dicembre 2025. Debiti bancari praticamente azzerati e arrivati a 747mila euro (517,847 milioni al 31 dicembre 2024), mentre i debiti complessivi passano da 578,776 milioni a 4,3 milioni , con le passività non correnti in netta diminuzione e passate da 158,5 milioni di euro a 2,8 milioni. Infine, la liquidità è scesa passando da 9,3 milioni a 3,7 milioni.

La Giovanni Agnelli Bv , la cassaforte della dinastia Agnelli-Elkann , torna all’incasso di nuovi dividendi da Exor , di cui è principale azionista. Dopo la pubblicazione del bilancio 2025 della holding olandese, infatti, sono emersi dettagli sui dividendi ricevuto nel corso dello scorso anno.

Dividendi Elkann Agnelli – Gli incassi

Nel bilancio non sono specificati i ricavi, seppur la Giovanni Agnelli Bv incassi una quota importante dei dividendi distribuiti ogni anno da Exor, di cui è primo socio. In particolare, nel 2025 la cassaforte di famiglia ha incassato 55,9 di euro di dividendi da Exor, in leggero calo rispetto ai 57 milioni dello scorso anno. Quanti di questi finiranno nelle tasche poi di John e Lapo Elkann, oltre che di Andrea Agnelli e Alessandro Nasi? Come prassi nella holding della famiglia, solitamente tutti o larga parte vengono poi distribuiti agli azionisti, in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti. Se così fosse anche per il 2025, quindi, i vari rami della dinastia si dividerebbero poco più di 55 milioni di euro.

Come è strutturato l’azionariato della Giovanni Agnelli Bv? Dopo l’ultimo riassetto, la Dicembre (legata al ramo degli eredi Giovanni Agnelli e guidata da John Elkann) ha incrementato fino al 41% il controllo sulla società di diritto olandese. A seguire troviamo il ramo di Maria Sole che rimane il secondo azionista nonostante sia sceso all’11%, mentre gli eredi di Umberto Agnelli, rappresentati da Andrea Agnelli e dalla sorella Anna, hanno un pacchetto di loro proprietà del’8,96%.