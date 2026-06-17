Il bilancio della Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte degli Agnelli: patrimonio netto oltre 1,2 miliardi e debiti azzerati

La Giovanni Agnelli Bv , con sede ad Amsterdam, è una società peculiare . Se a valle ha come unico asset Exor e quindi la holding quotata è la sua unica fonte di entrate, a monte ha come azionisti i vari rami della dinastia Agnelli – Elkann – Nasi discendenti dal Senatore Giovanni Agnelli (tra i fondatori della Fiat) da cui prende il nome. Per statuto, infatti, solo se si appartiene a uno di questi rami, si può essere soci della Giovanni Agnelli Bv e anche le norme per l’eventuale trasferimento di quote sono severissime.

Rimane stabile la partecipazione in Exor, cresce il patrimonio netto e sono praticamente azzerati i debiti della Giovanni Agnelli Bv , la cassaforte olandese della dinastia Agnelli-Elkann . Secondo quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2025, consultato da Calcio e Finanza, la Giovanni Agnelli Bv ha visto rimanere stabili le sue quote della holding che detiene tra le altre le partecipazioni in Stellantis , Ferrari e Juventus: la percentuale ammonta a quota 54,9%.

Dopo le dimissioni di John Elkann dalla presidenza nel corso del 2023, dopo l’ultima modifica nel CdA della cassaforte c’è ancora Andrea Agnelli, così come sono stati confermati gli altri consiglieri: oltre al presidente Jeroen Preller ci sono Alexandre von Fürstenberg, Benedetto Della Chiesa, Luca Ferrero de Gubernatis Ventimiglia, Filippo Scognamiglio, John Brouwer e Niccolò Camerana.

Entrando nel dettaglio, secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza il valore di carico della quota in Exor sul bilancio della Giovanni Agnelli Bv è sceso a quota 1,24 miliardi di euro rispetto agli 1,32 miliardi al 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda i dati del bilancio, il patrimonio netto complessivo della cassaforte ha fatto registrare una forte crescita, passando da 757,296 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a 1,243 miliardi di euro al 31 dicembre 2025. Praticamente azzerati i debiti bancari, scesi a 747mila euro rispetto ai 517,847 milioni del 2024, mentre i debiti complessivi sono passati da 578,776 milioni a 4,325 milioni di euro, con una riduzione in particolare delle passività non correnti, scese da 158,5 milioni a 2,8 milioni di euro. Infine, la liquidità è diminuita, passando da 9,3 milioni a 3,7 milioni di euro.

Nel bilancio non sono specificati i ricavi, seppur la Giovanni Agnelli Bv incassi una quota importante dei dividendi distribuiti ogni anno da Exor, di cui è primo socio. In particolare, nel 2025 la cassaforte di famiglia ha incassato circa 55,9 milioni di euro di dividendi da Exor. Quanti di questi finiranno nelle tasche poi di John e Lapo Elkann, oltre che di Andrea Agnelli e Alessandro Nasi? Come prassi nella holding della famiglia, solitamente tutti o larga parte vengono poi distribuiti agli azionisti, in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti. Se così fosse anche per il 2024, quindi, i vari rami della dinastia si dividerebbero quasi 56 milioni di euro.

Gli azionisti della Giovanni Agnelli BV

Come è strutturato l’azionariato della Giovanni Agnelli Bv? Dopo l’ultimo riassetto, la Dicembre (legata al ramo degli eredi Giovanni Agnelli e guidata da John Elkann) ha incrementato fino al 41% il controllo sulla società di diritto olandese. A seguire troviamo il ramo di Maria Sole che rimane il secondo azionista nonostante sia sceso all’11%, mentre gli eredi di Umberto Agnelli, rappresentati da Andrea Agnelli e dalla sorella Anna, hanno un pacchetto di loro proprietà del’8,96%: