Con il Frosinone 13 proprietà straniere in Serie A: a 14 scatta la maggioranza per alcune decisioni chiave in Lega

La sempre più vicina cessione della maggioranza del Frosinone da parte di Maurizio Stirpe in favore del fondo USA Gamechanger 20 di Brett Johnson, ma con la società ORG Portfolio Management come azionista principale, farebbe salire a 13 le proprietà straniere in Serie A. Di seguito – considerando anche il Frosinone – i club che hanno come socio di maggioranza un investitore, un fondo o un gruppo straniero: Atalanta Bologna Cagliari* Como Fiorentina Frosinone Genoa Inter Milan Monza Parma Roma Venezia È bene sottolineare come il Cagliari sia ancora nel pieno della transizione fra il gruppo guidato dal presidente Tommaso Giulini e quello degli investitori internazionali guidati da Maurizio Fiori, per cui è già stato tracciato il percorso che li porterà a controllare il club sardo, come anticipato da Calcio e Finanza, con una quota compresa fra l’80% e il 90%.

Detto ciò, le società rimaste con un proprietario italiano nella Serie A 2026/27 saranno sette: Juventus Lazio Lecce Napoli Sassuolo Torino Udinese La Juventus per quanto controllata da Exor, incorporata nei Paesi Bassi, che a sua volta è controllata dalla Giovanni Agnelli BV, anch’essa incorporata in Olanda, ha il suo socio di riferimento ultimo nella Dicembre, la cassaforte dei fratelli Elkann, che invece ha sede a Torino. In base a questa catena di controllo, abbiamo considerato il club bianconero come controllato da una società italiana. Detto questo, il conto totale di 13 su 20 straniere che equivale al 65% dei club della Lega di Serie A. Una situazione che è vicina ad aprire nuovi scenari per quanto riguarda la governance del massimo campionato italiano. Infatti, sono diversi i temi di importanza rilevante che vengono decisi in Assemblea richiedenti una maggioranza qualificata pari a due terzi del totale e, quindi con un minimo di 14 voti favorevoli.