La Lega Serie B ha comunicato oggi l’avvenuta sottoscrizione del nuovo accordo collettivo con l’Associazione Italiana Calciatori e la FIGC, che per il prossimo triennio disciplinerà i rapporti tra le società campionato cadetto e i propri giocatori tesserati. Si aggiorna così il rapporto risalente al 2014.
La novità principale riguarda l’automatica riduzione del 25% dei compensi di tutti i calciatori qualora la squadra a fine stagione non riuscisse a centrare la salvezza e quindi dovesse retrocedere in Serie C. Al contrario, qualora ci fosse la promozione in A, ecco che automaticamente ci sarebbe un aumento degli ingaggi pari al 25%. Un allineamento rispetto al massimo campionato, che prevede ovviamente solamente la decurtazione degli emolumenti in caso di retrocessione in B.
Gli altri punti salienti del nuovo accordo collettivo sono:
- una migliore razionalizzazione delle tutele sanitarie e assicurative, con l’obiettivo di coniugare un elevato livello di assistenza medica con un maggiore controllo dei costi per le società;
- una particolare attenzione ai percorsi di formazione e crescita professionale dei calciatori.
Soddisfazione, infine, da parte della Lega B e del suo presidente Paolo Bedin che ha voluto ringraziare FIGC e AIC per il lavoro svolto nel corso degli incontri, che hanno consentito di giungere a una soluzione condivisa nell’interesse dell’intero movimento. Una nota di merito, poi, va al Segretario Generale, Gabriele Nicolella, ai membri della Commissione Legale della LNPB e al gruppo di lavoro istituito a seguito di delega assembleare per l’impegno profuso e il raggiungimento di questo fondamentale risultato. Attraverso la sottoscrizione dell’accordo con AIC, si compie un importante passo nel percorso di aggiornamento delle relazioni collettive della categoria, che proseguirà attraverso la finalizzazione del rinnovo dell’intesa con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC).