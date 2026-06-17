La Lega Serie B ha comunicato oggi l’avvenuta sottoscrizione del nuovo accordo collettivo con l’Associazione Italiana Calciatori e la FIGC, che per il prossimo triennio disciplinerà i rapporti tra le società campionato cadetto e i propri giocatori tesserati. Si aggiorna così il rapporto risalente al 2014.

La novità principale riguarda l’automatica riduzione del 25% dei compensi di tutti i calciatori qualora la squadra a fine stagione non riuscisse a centrare la salvezza e quindi dovesse retrocedere in Serie C. Al contrario, qualora ci fosse la promozione in A, ecco che automaticamente ci sarebbe un aumento degli ingaggi pari al 25%. Un allineamento rispetto al massimo campionato, che prevede ovviamente solamente la decurtazione degli emolumenti in caso di retrocessione in B.