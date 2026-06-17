Ufficiale: Stefano Azzi lascia DAZN, Andrea Faelli è il nuovo AD per l'Italia

«Dopo quattro anni in DAZN, Stefano Azzi ha deciso di lasciare l’azienda per intraprendere un nuovo percorso professionale, assumendo un ruolo internazionale all’interno di una delle principali aziende leader in Italia. Da quando ha assunto la leadership del mercato italiano, a marzo 2022, Azzi ha svolto un ruolo cruciale nella significativa crescita dell’azienda», si legge nella nota. Come raccontato da Calcio e Finanza, Azzi inizierà una nuova avventura in Enel, dove ritroverà Flavio Cattaneo (amministratore delegato della società), con il quale aveva già lavorato in TIM. Una scelta, quella di Azzi, che lo porterà ad assumere un ruolo apicale nel gruppo e a riavvicinarsi a Roma dove ha sempre vissuto con la famiglia.

Adesso è ufficiale. Come anticipato in esclusiva da Calcio e Finanza , Stefano Azzi ha deciso di lasciare il suo incarico di amministratore delegato di DAZN per l’Italia. Contestualmente, la piattaforma di sport in streaming ha annunciato la nomina di Andrea Faelli come nuovo CEO per il mercato italiano.

Oggi DAZN è la piattaforma di intrattenimento sportivo di riferimento per i tifosi italiani, essendo il player principale del campionato di Serie A, un ruolo che manterrà almeno fino al termine della stagione 2028729. Insieme alla squadra italiana, Azzi ha costruito solide basi per la prossima fase di espansione di DAZN in uno dei mercati chiave del Gruppo.

Stefano Azzi (Foto: ufficio stampa DAZN)«Guardando a questi quattro anni con DAZN, sono profondamente orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme. La transizione di tutta la Serie A verso il live streaming ha rappresentato un cambiamento strutturale per l’industria. Fino a poco tempo fa nessuno avrebbe immaginato che quello che sembrava un futuro lontano potesse diventare un presente consolidato. Si è trattato di una sfida epocale, affrontata con grande senso di responsabilità e in collaborazione con tutte le parti coinvolte. Il lavoro svolto con la squadra italiana e globale è stato eccezionale e sono convinto che questo percorso abbia creato valore duraturo per l’intero ecosistema», ha commentato Stefano Azzi.

A partire dal 1° luglio, Andrea Faelli entrerà a far parte di DAZN Italia in qualità di CEO, portando con sé un’esperienza consolidata nel settore del digitale, dell’intrattenimento interattivo e dello sport, con l’obiettivo di generare ulteriore crescita del business e guidare le performance del mercato italiano. Prima di DAZN, Faelli ha ricoperto ruoli dirigenziali di alto livello presso aziende internazionali, dove ha avuto un ruolo determinante nell’espansione delle operazioni, nel rafforzamento delle performance commerciali e nel raggiungimento della redditività in contesti fortemente competitivi.

«Da grande appassionato di calcio e di sport, entrare a far parte della squadra di DAZN rappresenta per me molto più che una sfida professionale. La passione è il motore di tutto ciò che facciamo e credo fortemente che il digitale e il social engagement siano oggi il ponte più diretto tra lo sport e la community degli appassionati, leve cruciali per guidare la crescita e l’innovazione. DAZN incarna perfettamente tutto questo, combinando tecnologia, passione per lo sport e un approccio distintivo al mondo del calcio e dell’intrattenimento sportivo. Non vedo l’ora di contribuire alla prossima fase di crescita e sviluppo di DAZN in Italia», dichiara Andrea Faelli.

Da Lottomatica a Eurobet: la carriera di Andrea Faelli

Faelli vanta un percorso professionale trentennale, costruito attraverso ruoli di crescente responsabilità in aziende di primo piano a livello internazionale. La sua carriera prende forma nel 2003 in Lottomatica, ora Brightstar, dove ha ricoperto prima il ruolo di Business Unit Director e successivamente, fino al 2009, quello di Commercial Director, consolidando una solida expertise commerciale e gestionale.