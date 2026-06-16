Colpo di scena DAZN: l'AD Stefano Azzi lascia e va in Enel. Andrea Faelli in pole per sostituirlo

Colpo di scena in casa DAZN. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, Stefano Azzi è pronto a lasciare il ruolo da amministratore delegato in Italia per un nuovo incarico in Enel, azienda italiana tra i principali operatori integrati globali nei settori dell’energia elettrica e del gas. Sempre secondo quanto può rivelare questa testata, in pole per sostituire Azzi ci sarebbe Andrea Faelli, che di recente ha lasciato il ruolo di amministratore delegato di Entain Italy (che in Italia opera con il marchio Eurobet).

Ex manager di TIM, Azzi era stato nominato CEO di DAZN Italia nel marzo del 2022, durante il primo ciclo di diritti televisivi (quello 2021-2024) che ha visto DAZN come massimo protagonista della Serie A in Italia. Con l’AD alla guida della piattaforma di sport in streaming è stato poi siglato il nuovo accordo su base quinquennale, che ha preso il via nel 2024 e che si chiuderà con la stagione 2028/29.