Chi è Andrea Faelli, in pole per diventare il nuovo AD di DAZN in Italia

Ma chi è Andrea Faelli? Faelli è un manager italiano con una lunga esperienza nel settore del gaming, delle scommesse e dell’intrattenimento digitale. È stato CEO di Entain Italy , realtà italiana del gruppo internazionale Entain, tra i principali operatori globali del betting e del gaming e proprietario, tra gli altri, del marchio Eurobet .

Come rivelato da Calcio e Finanza , Stefano Azzi lascerà il ruolo di amministratore delegato di DAZN in Italia. Il manager inizierà una nuova esperienza in Enel, dove ritroverà Flavio Cattaneo, con il quale aveva già lavorato in TIM. In pole per sostituire Azzi a DAZN ci sarebbe Andrea Faelli , che ha recentemente lasciato il ruolo di CEO di Entain Italy (società proprietaria del marchio Eurobet in Italia, tra gli altri). Una novità di rilievo per la piattaforma di sport in streaming, che entrerà così in una nuova fase della sua gestione italiana.

Nel corso della sua carriera Faelli ha maturato competenze in ambito strategico, commerciale e di sviluppo del business, ricoprendo incarichi manageriali legati alla crescita, alla trasformazione digitale e al posizionamento competitivo delle aziende in cui ha operato. Alla guida di Entain Italy ha seguito le attività del gruppo sul mercato italiano in una fase caratterizzata da evoluzione normativa, crescente attenzione regolatoria e consolidamento del settore.

Sotto la sua gestione, Entain Italy ha continuato a operare in uno dei mercati più rilevanti per il gruppo, confrontandosi con le sfide legate al gioco responsabile, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo dell’offerta retail e online. A maggio 2026 Faelli ha lasciato il ruolo di amministratore delegato della società. Dopo la sua uscita, la guida di Entain Italy è stata affidata ad interim a Curry Sloan, già managing director dell’area commerciale di Entain.