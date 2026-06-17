FIDAL, il presidente Mei a Sport e Finanza: «Puntiamo al Mondiale 2029»

L’atletica italiana sta vivendo uno dei momenti più brillanti della propria storia recente. Un’affermazione che non ha paura di essere smentita perché viene supportata dalla scia di medaglie e di record, cominciata ufficialmente con la magia di Tokyo 2020, con i 5 ori conquistati e il capolavoro Jacobs – Tamberi, e proseguita attraverso gli europei casalinghi di Roma nel 2024, i Giochi di Parigi e poi nuovamente a Tokyo per i Mondiali e dunque gli europei di Torun del 2026.

Una scia lunga e che si allunga, a dimostrare quanto sia forte e variegata la nuova generazione dell’atletica azzurra, capace di esprimere il suo meglio in tante discipline e di farlo con continuità.

Ma dietro i risultati c’è anche un lavoro meno visibile, fatto di programmazione, investimenti e scelte strategiche perché, nelle intenzioni della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), il successo sportivo è un qualcosa di strutturale e non episodico.