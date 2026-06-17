Al via la campagna abbonamenti 2026/27 dell'Inter: prezzi da 329 euro

Anche per la stagione 2026/27 saranno disponibili tre tipologie di abbonamento : Full, Plus e Base , ciascuna con caratteristiche differenti. Il pacchetto Full si conferma l’unico che consente di abbonarsi anche alla League Phase della UEFA Champions League.

Per gli abbonamenti validi per la Serie A 2026/27 , l’Inter ha comunicato modalità e fasi di vendita per la sottoscrizione delle tessere valide per il prossimo campionato.

Inizia oggi, la campagna abbonamenti 2026/27 dell’ Inter . Il club nerazzurro apre così le danze per la prossima stagione in attesa del raduno estivo della squadra di Cristian Chivu, chiamata a difendere la propria leadership in Italia, con la conquista del campionato e della Coppa Italia, provando inoltre ad andare più avanti possibile in Champions League.

Come già avvenuto nella scorsa stagione, inoltre, gli abbonati al Secondo Anello Blu avranno la possibilità di acquistare in anticipo e a prezzo agevolato i biglietti per il derby casalingo Inter-Milan, partita per la quale il settore sarà riservato alla tifoseria ospite.

La fase dedicata ai rinnovi e i prezzi

La prima fase prenderà il via alle ore 12.00 di mercoledì 17 giugno e sarà riservata agli abbonati della stagione 2025/26, che potranno confermare il proprio posto oppure sceglierne un altro tra quelli disponibili. La finestra per i rinnovi resterà aperta fino alle 23.59 di lunedì 29 giugno. Questi i prezzi per i rinnovi in base alla tipologia di abbonamento scelto:

FULL

Poltroncina Rossa (P-R): 4.899 euro

Poltroncina Rossa (O-S): 3.799 euro

⁠Secondo Rosso Centrale: 1.150 euro

⁠Secondo Rosso: 979 euro

⁠Secondo Rosso Laterale: 879 euro

⁠Terzo Rosso Centrale: 599 euro

⁠Terzo Rosso Laterale: 499 euro

⁠Tribuna Arancio Centrale (160): 3.399 euro

⁠Tribuna Arancio Centrale (162): 3.399 euro

⁠Poltroncina Arancio X: 3.199 euro

⁠Poltroncina Arancio (161-159): 2.599 euro

Poltroncina Arancio (163-157): 2.099 euro

⁠Primo Arancio (155-156-165-166): 1.449 euro

⁠Primo Arancio Laterale Sud: 999 euro

⁠Primo Arancio Laterale Nord: 1.049 euro

⁠Secondo Arancio Centrale: 1.050 euro

Secondo Arancio: 899 euro

Secondo Arancio Laterale: 809 euro

Primo Verde: 899 euro

Secondo Verde: 549 euro

Terzo Verde: 420 euro

Primo Blu: 849 euro

Secondo Blu: 519 euro

PLUS

Poltroncina Rossa (P-R): 4.499 euro

⁠Poltroncina Rossa (O-S): 3.599 euro

⁠Secondo Rosso Centrale: 999 euro

⁠Secondo Rosso: 869 euro

⁠Secondo Rosso Laterale: 779 euro

⁠Terzo Rosso Centrale: 530 euro

⁠Terzo Rosso Laterale: 460 euro

⁠Tribuna Arancio Centrale (160): 2.999 euro

⁠Tribuna Arancio Centrale (162): 2.999 euro

⁠Poltroncina Arancio X: 2.899 euro

Poltroncina Arancio (161-159): 2.299 euro

⁠Poltroncina Arancio (163-157): 1.830 euro

⁠Primo Arancio (155-156-165-166): 1.220 euro

⁠Primo Arancio Laterale Sud: 860 euro

⁠Primo Arancio Laterale Nord: 899 euro

⁠Secondo Arancio Centrale: 930 euro

⁠Secondo Arancio: 799 euro

⁠Secondo Arancio Laterale: 719 euro

⁠Primo Verde: 799 euro

Secondo Verde: 499 euro

Terzo Verde: 369 euro

⁠Primo Blu: 739 euro

⁠Secondo Blu: 459 euro

BASE