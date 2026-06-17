Al via la campagna abbonamenti 2026/27 dell'Inter: prezzi da 329 euro

Inizia oggi, la campagna abbonamenti 2026/27 dell’Inter. Il club nerazzurro apre così le danze per la prossima stagione in attesa del raduno estivo della squadra di Cristian Chivu, chiamata a difendere la propria leadership in Italia, con la conquista del campionato e della Coppa Italia, provando inoltre ad andare più avanti possibile in Champions League.
Per gli abbonamenti validi per la Serie A 2026/27, l’Inter ha comunicato modalità e fasi di vendita per la sottoscrizione delle tessere valide per il prossimo campionato.
Da Full a Base, le formule disponibili
Anche per la stagione 2026/27 saranno disponibili tre tipologie di abbonamento: Full, Plus e Base, ciascuna con caratteristiche differenti. Il pacchetto Full si conferma l’unico che consente di abbonarsi anche alla League Phase della UEFA Champions League.
Come già avvenuto nella scorsa stagione, inoltre, gli abbonati al Secondo Anello Blu avranno la possibilità di acquistare in anticipo e a prezzo agevolato i biglietti per il derby casalingo Inter-Milan, partita per la quale il settore sarà riservato alla tifoseria ospite.
La fase dedicata ai rinnovi e i prezzi
La prima fase prenderà il via alle ore 12.00 di mercoledì 17 giugno e sarà riservata agli abbonati della stagione 2025/26, che potranno confermare il proprio posto oppure sceglierne un altro tra quelli disponibili. La finestra per i rinnovi resterà aperta fino alle 23.59 di lunedì 29 giugno. Questi i prezzi per i rinnovi in base alla tipologia di abbonamento scelto:
FULL
- Poltroncina Rossa (P-R): 4.899 euro
- Poltroncina Rossa (O-S): 3.799 euro
- Secondo Rosso Centrale: 1.150 euro
- Secondo Rosso: 979 euro
- Secondo Rosso Laterale: 879 euro
- Terzo Rosso Centrale: 599 euro
- Terzo Rosso Laterale: 499 euro
- Tribuna Arancio Centrale (160): 3.399 euro
- Tribuna Arancio Centrale (162): 3.399 euro
- Poltroncina Arancio X: 3.199 euro
- Poltroncina Arancio (161-159): 2.599 euro
- Poltroncina Arancio (163-157): 2.099 euro
- Primo Arancio (155-156-165-166): 1.449 euro
- Primo Arancio Laterale Sud: 999 euro
- Primo Arancio Laterale Nord: 1.049 euro
- Secondo Arancio Centrale: 1.050 euro
- Secondo Arancio: 899 euro
- Secondo Arancio Laterale: 809 euro
- Primo Verde: 899 euro
- Secondo Verde: 549 euro
- Terzo Verde: 420 euro
- Primo Blu: 849 euro
- Secondo Blu: 519 euro
PLUS
- Poltroncina Rossa (P-R): 4.499 euro
- Poltroncina Rossa (O-S): 3.599 euro
- Secondo Rosso Centrale: 999 euro
- Secondo Rosso: 869 euro
- Secondo Rosso Laterale: 779 euro
- Terzo Rosso Centrale: 530 euro
- Terzo Rosso Laterale: 460 euro
- Tribuna Arancio Centrale (160): 2.999 euro
- Tribuna Arancio Centrale (162): 2.999 euro
- Poltroncina Arancio X: 2.899 euro
- Poltroncina Arancio (161-159): 2.299 euro
- Poltroncina Arancio (163-157): 1.830 euro
- Primo Arancio (155-156-165-166): 1.220 euro
- Primo Arancio Laterale Sud: 860 euro
- Primo Arancio Laterale Nord: 899 euro
- Secondo Arancio Centrale: 930 euro
- Secondo Arancio: 799 euro
- Secondo Arancio Laterale: 719 euro
- Primo Verde: 799 euro
- Secondo Verde: 499 euro
- Terzo Verde: 369 euro
- Primo Blu: 739 euro
- Secondo Blu: 459 euro
BASE
- Poltroncina Rossa (P-R): 3.999 euro
- Poltroncina Rossa (O-S): 3.100 euro
- Secondo Rosso Centrale: 899 euro
- Secondo Rosso: 769 euro
- Secondo Rosso Laterale: 689 euro
- Terzo Rosso Centrale: 479 euro
- Terzo Rosso Laterale: 420 euro
- Tribuna Arancio Centrale (160): 2.699 euro
- Tribuna Arancio Centrale (162): 2.699 euro
- Poltroncina Arancio X: 2.650 euro
- Poltroncina Arancio (161-159): 2.099 euro
- Poltroncina Arancio (163-157): 1.699 euro
- Primo Arancio (155-156-165-166): 1.099 euro
- Primo Arancio Laterale Sud: 799 euro
- Primo Arancio Laterale Nord: 820 euro
- Secondo Arancio Centrale: 839 euro
- Secondo Arancio: 699 euro
- Secondo Arancio Laterale: 629 euro
- Primo Verde: 719 euro
- Secondo Verde: 439 euro
- Terzo Verde: 329 euro
- Primo Blu: 679 euro
- Secondo Blu: 389 euro