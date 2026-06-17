Dopo Paramount-Warner, possibile fusione fra CNN e CBS News: colloqui tra i vertici

Secondo quanto riportato dalla stampa d’oltreoceano, nelle scorse ore è andato in scena un incontro fra esponenti di CBS News , nella persona della direttrice editoriale Bari Weiss , e i vertici della CNN . Il tema principale è stata proprio la imminente fusione delle società controllanti: Paramount e Warner.

A questo incontro, Weiss era accompagnata dal presidente della CBS, Tom Cibrowski, mentre per CNN erano presenti l’amministratore delegato Mark Thompson, la direttrice operativa Alex MacCallum e la direttrice editoriale Virginia Moseley. Inoltre, hanno partecipato anche dirigenti di Paramount e Warner. Il summit ha rappresentato uno dei primi passi concreti verso una possibile integrazione tra due delle più importanti organizzazioni giornalistiche degli Stati Uniti.

Nel corso della riunione, i dirigenti della CNN hanno illustrato la strategia dell’emittente, con particolare attenzione alle sue ambizioni digitali, incluso il servizio di streaming in abbonamento online. Secondo le indiscrezioni, Moseley ha spiegato come la CNN distribuisca i propri contenuti attraverso le diverse piattaforme del gruppo, dalla televisione al sito web fino agli altri canali digitali.

L’ipotesi di una collaborazione tra CNN e CBS non è nuova. Le società avevano discusso una possibile condivisione delle attività di raccolta delle notizie e delle infrastrutture giornalistiche già nel 2010, sotto la guida di Leslie Moonves e Sean McManus per CBS e di Jon Klein per CNN, senza però arrivare a un accordo definitivo.

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