Via libera al DL Sport: più strumenti per accelerare sugli stadi verso EURO 2032

Per quanto riguarda l’ambito di competenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi , il provvedimento introduce strumenti per «accelerare la realizzazione degli interventi legati a EURO 2032 , rafforzando la struttura del commissario straordinario e prevedendo nuove misure di semplificazione amministrativa e di coordinamento istituzionale per garantire il rispetto dei tempi richiesti dagli organismi internazionali». Come si legge nella nota del ministero dello Sport, «si ampliano i confini dell’iniziativa progettuale» ed è prevista la nomina dei sub-commissari anche per i Presidenti di Regione interessati .

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità” .

Previsto, poi, uno stanziamento di 15 milioni di euro per i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 «una parte dei quali destinata, nel Comune di Taranto, alla realizzazione di opere connesse alla funzionalità delle infrastrutture». Mentre per l’America’s Cup a Napoli nel 2027 è previsto per l’ente organizzatore dell’evento un «regime speciale per l’utilizzo delle frequenze radio necessarie all’organizzazione e specifiche misure fiscali e relative ai rapporti di lavoro connessi alla manifestazione».

Vengono introdotte, infine, anche norme per rafforzare la Commissione di vigilanza economico-finanziaria delle società sportive professionistiche, così come ci sono novità per il calcio femminile professionistico: fermo restando il sostegno per le attività giovanili e gli investimenti per gli impianti sportivi che riguardano l’intero 10% della mutualità, la nuova ripartizione prevede che l’1% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate alla FIGC sarà destinato al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile.

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