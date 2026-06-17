Chi è Kirill Bosov, l'imprenditore svizzero che ha rilevato il 49% del Piacenza

Bosov è un imprenditore internazionale e investitore privato con cittadinanza svizzera e russa. Attualmente risiede nel Principato di Monaco e porta nel club un profilo internazionale, costruito tra mercati finanziari, tecnologia, venture capital, immobiliare e investimenti alternativi.

Kirill Bosov è il nuovo investitore del Piacenza Calcio 1919. L’imprenditore svizzero ha acquisito una quota del 49% del club biancorosso attraverso un’operazione annunciata da MergersCorp M&A International, advisor M&A esclusivo della società piacentina.

Chi è Kirill Bosov? Dagli investimenti alla governance

Secondo quanto comunicato da MergersCorp, Bosov gestisce un portafoglio di investimenti diversificato ed è attivo sui mercati finanziari internazionali. Dal 2021 al 2023 ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Alltech LLC, holding imprenditoriale della sua famiglia, partecipando alla gestione di ristrutturazioni aziendali e operazioni transfrontaliere.

È inoltre tra gli investitori early-stage e membro attivo del Limited Partners Advisory Committee di Audeo Ventures.

Chi è Kirill Bosov? Il legame con lo sport

Accanto al percorso finanziario e imprenditoriale, Bosov ha costruito anche una formazione specifica nel settore sportivo. Dopo la laurea in Economia presso l’Università di San Gallo, in Svizzera, ha completato un Executive MBA in Sports Management presso la Escuela Universitaria Real Madrid – Universidad Europea.

Il suo percorso accademico comprende anche studi scientifici avanzati all’ETH di Zurigo, base che ne rafforza il profilo quantitativo e analitico.

Chi è Kirill Bosov? Il nuovo progetto a Piacenza

L’ingresso nel Piacenza Calcio rappresenta il suo approdo nel calcio italiano. L’operazione punta a portare nuove risorse finanziarie, relazioni internazionali e competenze di governance in un club storico, con l’obiettivo di rafforzarne la struttura societaria e accompagnarne le ambizioni sportive.

La priorità immediata del club è il completamento dei requisiti economici, finanziari e organizzativi necessari per presentare la domanda di riammissione, tramite ripescaggio, nel calcio professionistico in Serie C. Bosov parla correntemente russo, italiano, inglese, francese e tedesco.