Il 49% del Piacenza ceduto a Kirill Bosov: l'ex AD dell'Inter Paolillo entra nel club

La partnership punta a portare nel Piacenza nuove risorse finanziarie, relazioni internazionali e competenze di governance aziendale. L’obiettivo è rafforzare il club sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo societario, mantenendo al centro i principi di trasparenza e sana gestione finanziaria, indicati come elementi cardine dell’identità del Piacenza e del suo rapporto con la comunità locale e la tifoseria.

Secondo quanto comunicato, l’operazione è stata strutturata non soltanto per garantire una nuova capitalizzazione immediata del club, ma anche per accompagnare una crescita istituzionale sostenibile e di lungo periodo. L’ingresso di Bosov prevede infatti una tabella di marcia per una progressiva espansione del capitale da parte del nuovo azionista.

Nuovo ingresso nel capitale del Piacenza Calcio 1919 . MergersCorp M&A International , società americana di investment banking specializzata in operazioni di fusione e acquisizione transfrontaliere, ha annunciato la conclusione dell’operazione che ha portato l’imprenditore e investitore svizzero Kirill Bosov ad acquisire una quota del 49% del club biancorosso.

Kirill Bosov è un imprenditore internazionale e investitore privato con cittadinanza svizzera e russa, attualmente residente nel Principato di Monaco. Attivo sui mercati finanziari internazionali, nella tecnologia, nel venture capital, nell’immobiliare e nelle asset class alternative, porta al club un profilo internazionale e competenze sviluppate anche in ambito societario e finanziario.

Bosov ha inoltre completato un Executive MBA in Sports Management presso la Escuela Universitaria Real Madrid – Universidad Europea, dopo la laurea in Economia all’Università di San Gallo e studi all’ETH di Zurigo.

Nuova governance e obiettivo Serie C

L’ingresso di Bosov porterà anche a un rafforzamento della governance del Piacenza. Nei prossimi giorni saranno convocate un’assemblea straordinaria dei soci e una riunione del consiglio di amministrazione, insieme al presidente Marco Polenghi, per accogliere due nuovi profili negli organi amministrativi del club.

Il primo è Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter nella stagione dello storico Triplete nerzzurro e Direttore Generale della Banca Popolare di Milano fino al 2004, con una lunga esperienza sia nel settore bancario e finanziario sia nella gestione sportiva ad alto livello. Il secondo è Pietro Capra, professionista della finanza con esperienza nel private equity e nella finanza aziendale, attualmente senior manager presso RedFish Capital Partners.

Con la nuova struttura societaria, il management è già al lavoro sulla pianificazione della prossima stagione. Tra le priorità immediate c’è il completamento dei requisiti economici, finanziari e organizzativi necessari per presentare la domanda ufficiale di riammissione, tramite ripescaggio, nel calcio professionistico in Serie C.

Le parole di MergersCorp

«Siamo immensamente orgogliosi di aver facilitato e chiuso con successo questa transazione societaria altamente sofisticata», ha dichiarato il team di leadership di MergersCorp M&A International.

«Portare un investitore internazionale del calibro di Kirill Bosov nel calcio italiano — e affiancare il suo ingresso a dirigenti iconici del settore come Ernesto Paolillo — dimostra la forza intrinseca, l’attrattiva e il potenziale commerciale del marchio Piacenza Calcio. Questa operazione bilancia perfettamente l’immediata iniezione di capitale con una struttura societaria evoluta, garantendo che il club possa perseguire le proprie ambizioni sportive su una solida base istituzionale», ha aggiunto Marco Sciano, capo del Dipartimento Sport di MergersCorp.