Il Frosinone verso la cessione: la maggioranza al fondo USA Gamechanger 20

Il patron Maurizio Stirpe , che rimarrà all’interno della società, ha deciso di accettare la corte di Brett Johnson , 56 anni, imprenditore statunitense a capo del fondo che ha come ragione sociale “strutturazioni operative e sportive”. Johnson, tra l’altro, è anche fondatore di Fortuitous Partners , società di investimento specializzata nel settore sportivo, e presidente di Benevolent Capital Partners , gruppo di private equity attivo nel mondo dello sport.

Il ritorno in Serie A del Frosinone coinciderà con un cambio storico per la proprietà, con il presidente Maurizio Stirpe pronto a cedere il controllo del club al fondo statunitense Gamechanger 20 . Resta solamente da capire le percentuali e la composizione del nuovo board, che saranno comunque svelate il prossimo 1° luglio . A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Al fianco di Johnson ci sono Edward Schwartz (59 anni, americano), Laura McCallum (42, inglese), Berke Bakay (49, americano) e Mark Daniel Detmer (55, americano). Un gruppo di professionisti che ha iniziato a trattare l’acquisto del Frosinone già da circa sei mesi. E che il 10 aprile, in occasione di Frosinone-Palermo, erano presenti al Benito Stirpe, per poi il giorno dopo andare a visitare la Città dello Sport di Ferentino, il centro di allenamento del club.

Gamechanger 20 ha una partecipazione nel Phoenix Rising, la squadra di calcio dell’Arizona che disputa la USL Championship (la seconda divisione americana). Il fono, il 7 aprile 2021, ha rilevato da Marcus Evans l’Ipswich Town per 40 milioni di sterline. Dopo avere azzerato i debiti pregressi, il club ha centrato tre promozioni in cinque anni, riportando la squadra prima in Championship e poi due volte in Premier League (dove è tornata da poco dopo la retrocessione della scorsa stagione). «Un club con un valore nascosto, un gigante addormentato», dissero all’epoca i nuovi proprietari dell’Ipswich. Che oltre a risanare i debiti e portare la squadra in Premier, hanno costruito anche un nuovo centro sportivo a Playford Road investendo 30 milioni di sterline.