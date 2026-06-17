Particolare attenzione ai risultati economico-finanziari presentati da Inter , Milan e Roma . I tre club italiani, infatti, avevano già siglato accordi diversi tra loro con la UEFA. Se per le milanesi arrivano notizie positive, visto che entrambe hanno raggiunto l’obiettivo finale dell’accordo , rispettando la regola dei ricavi calcistici nella stagione 2025/26, i giallorossi hanno ricevuto, al contrario, una multa complessiva da 6 milioni di euro .

Tornando ai club che hanno raggiunto gli obiettivi, oltre a Inter e Milan, a uscire con esito positivo dal settlement agreement sottoscritto con la UEFA ci sono anche Monaco, Beşiktaş , Paris Saint-Germain, Anversa e Trabzonspor .

Nel dettaglio, il club controllato dal Friedkin Group ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario concluso nel 2025 ed è stato multato per 2 milioni . Inoltre, avendo registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70% nell’anno solare 2025, la Roma è stata sanzionata con un’ulteriore multa di 4 milioni di euro .

Cattive notizie, infine, per il Marsiglia che non ha raggiunto l’obiettivo finale previsto dal suo accordo transattivo con la UEFA, poiché non ha rispettato la regola dei ricavi calcistici nella stagione 2025/26 (ossia considerando i periodi di rendicontazione conclusi nel 2023, 2024 e 2025). Tenendo conto della limitata entità della violazione e del già citato crollo dei ricavi televisivi nazionali, la Prima Camera del CFCB ha imposto al club le seguenti misure disciplinari:

esclusione dalla prossima competizione UEFA per club alla quale il club si qualificherebbe nei prossimi tre anni , a meno che non rispetti l’obiettivo relativo ai ricavi calcistici nella stagione 2026/27 ;

dalla prossima per club alla quale il club si qualificherebbe , a meno che non rispetti l’obiettivo relativo ai ricavi calcistici nella ; limitazione della possibilità di registrare nuovi giocatori nella Lista A delle competizioni UEFA per la stagione 2026/27;

della possibilità di delle competizioni UEFA per la stagione 2026/27; multa di 6 milioni di euro.

La Prima Camera del CFCB ha inoltre stabilito che il Marsiglia ha violato la regola del costo della rosa, avendo registrato un rapporto superiore al 70% nell’anno solare 2025. Considerata l’entità dello sforamento, al club è stata inflitta un’ulteriore multa di 4 milioni di euro. La Prima Camera continuerà a monitorare i club che restano soggetti a un accordo transattivo durante la stagione 2026/27, fra cui c’è anche la Roma.