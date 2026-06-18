Scaroni: «Il nuovo San Siro non assomiglierà ad altri stadi. Lo presenteremo in autunno»

«Sarà unico e sarà un impianto di cui Milano sarà orgogliosa – ha aggiunto Scaroni al Tg regionale a margine di un evento organizzato Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano –. È stato oggetto di analisi sia da parte dei club sia da parte degli azionisti. In particolare RedBird , che di stadi ne ha fatti tanti ed è un esperto dello sport, ha potuto dare il suo contributo in modo molto importante in questi mesi».

«Per il momento tutto va come previsto. Pensiamo di fare una presentazione del progetto stadio in autunno , finita l’estate, in cui presenteremo insieme agli architetti, tanto per cominciare, la facciata , perché sarà una cosa che interesserà tutti i milanesi». Lo ha detto il presidente del Milan , Paolo Scaroni , per quanto riguarda il nuovo stadio di San Siro , progetto al quale i rossoneri stanno lavorando con l’ Inter .

Scaroni ha poi aggiunto: «Non assomiglierà a nessuno stadio sarà uno stadio di cui Milano sarà orgogliosa perché Milano ha il diritto di avere il più bello stadio del mondo e lo avrà La Maura? Non abbiamo nessuna intenzione di acquisire niente alla Maura. La trattativa non esiste».

Infine, il numero uno del Milan ha commentato la prima sentenza in merito all’inchiesta sull’urbanistica di Milano: «Ho visto che il sindaco ha reagito con soddisfazione, lui che conosce bene questa vicenda. Io penso sempre che Milano abbia bisogno di grandi progetti e i grandi progetti hanno bisogno di regole chiare, semplici da capire sia per chi le deve applicare sia per i cittadini di Milano. Un esempio di tutto questo è il nostro stadio, che è forse la più grande opera che si farà a Milano per molti anni e che sto seguendo da tanti anni io stesso».