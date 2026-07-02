L’operazione fa sorridere anche il Milan , che aveva venduto Tonali al Newcastle al termine della stagione 2022/23 e che – secondo quanto si apprende – aveva mantenuto il diritto a ricevere una percentuale del 10% sulla plusvalenza generata da una eventuale futura cessione del centrocampista da parte degli inglesi.

Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham, per quella che sarà la cessione più costosa di sempre per quanto riguarda un calciatore italiano . L’operazione si è chiusa sulla base di un pacchetto complessivo da 116 milioni di euro per il Newcastle , di cui 108 milioni di euro circa di base fissa, a cui si aggiungono alcuni bonus che potranno maturare nel corso degli anni.

Cosa che si è effettivamente verificata. Ma a quanto ammonta la plusvalenza per il Newcastle? E quanto incasseranno i rossoneri? Sulla base dei dati raccolti da Calcio e Finanza, al 30 giugno 2025 il costo storico di Tonali per il Newcastle era pari a 60,8 milioni di euro.

Partendo da questo dato e considerando un rinnovo di contratto nel 2025 (con accordo prolungato al 2029, rispetto alla scadenza originaria del 2028), il valore residuo di Tonali al 30 giugno 2026 ammontava a 27,57 milioni di euro circa. Partendo dai 108 milioni di base fissa della cessione, la plusvalenza dovrebbe essere pari a 80,43 milioni di euro.

E’ su questa cifra che si calcola la quota percentuale a cui il Milan ha diritto. Considerando il 10% dell’ammontare, parliamo di 8,04 milioni di euro. A questa cifra si aggiunge poi il contributo di solidarietà – per i club che hanno contribuito a formare il calciatore in giovane età – e che per il Milan ammonta a 1,62 milioni di euro, per un incasso complessivo che tocca dunque i 9,66 milioni di euro.