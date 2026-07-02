Tonali da record: il trasferimento al Tottenham è il più costoso di sempre per un italiano

Considerando anche il trasferimento precedente – dal Milan al Newcastle – il totale delle operazioni di Tonali sale intorno a 180 milioni. Giuseppe Riso è così il primo procuratore in Italia a chiudere un’operazione di questa portata, simbolo di una continua crescita della sua agenzia, non solo in Italia ma anche all’estero. Nella sua nuova avventura londinese, Tonali guadagnerà 10 milioni di euro netti a stagione, firmando un contratto della durata di sei anni.

Adesso manca solo l’ufficialità. E’ fatta per il trasferimento di Sandro Tonali al Tottenham , un affare che rende la cessione del centrocampista classe 2000 la più onerosa della storia per un calciatore italiano. Con 116 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, questa operazione si piazza al primo posto, seguita da quella di Retegui, dello stesso Tonali (dal Milan al Newcastle), di Palestra, Jorginho, Chiesa e Buffon.

Creare connessioni vincenti

«Le relazioni nel calcio sono tutto. E più in profondità si va nei contatti, più c’è la possibilità di creare connessioni vincenti. Io faccio il possibile (ride, ndr) ma condivido sul fatto che non sia sempre così facile mettere d’accordo personalità così forti».

Così aveva dichiarato Giuseppe Riso nel corso dell’intervista realizzata da Calcio e Finanza. Pensando alle trattative per Tonali, il procuratore si è prima interfacciato con squadre come il Newcastle, poi con società top, quelle che invece ambiscono a vincere la Premier League. «Questo era l’obiettivo dal momento in cui è andato in Inghilterra: cercare di farlo diventare un calciatore stellare – ha ammesso Riso. – Penso sia il calciatore italiano con uno dei valori più alti al mondo».

Un uomo di parola, insomma. E la crescita di GR Sports – agenzia da lui fondata nel 2012 – lo dimostra: nel 2025 ha raggiunto un fatturato di quasi 19 milioni di euro e un utile di 6,5 milioni. La dimensione di Riso è solida e continua a mantenere la sua identità di agenzia boutique pur espandendosi all’estero.

Il trasferimento

Considerata la spesa di oltre 60 milioni, il Newcastle era intenzionato a realizzare un “consistente profitto” su di lui quest’estate. Tonali era ancora legato da un contratto fino al 2029 con l’opzione di una stagione aggiuntiva, ma il fatto che i Magpies non giocheranno la Champions League nella prossima stagione, ha inciso nella scelta del club.

Il Manchester United, il Manchester City, l’Arsenal e il Tottenham hanno tutti manifestato il proprio interesse. Lo United però è stato il primo a rinunciare all’operazione dopo aver esitato di fronte ai costi complessivi che essa comportava, lasciando a contendersi il giocatore City e Spurs, con la squadra guidata da Roberto De Zerbi che è riuscita a spuntarla.