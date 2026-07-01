La Juventus ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Jeff Osayuki Ekhator dal Genoa. Il club bianconero ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la società rossoblù per il trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.
L’operazione – come si legge in una nota ufficiale – prevede un corrispettivo fisso pari a 16 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori per 0,4 milioni. L’accordo include inoltre premi fino a un massimo di 2 milioni di euro, legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Nel complesso, dunque, l’investimento potenziale della Juventus per Ekhator può arrivare a 18 milioni di euro, ai quali si aggiungono gli oneri accessori indicati nel comunicato del club.
Ekhator stipendio Juventus – L’impatto a bilancio
Ma come impatterà questo affare sui conti del club bianconero? Considerando l’accordo fino al 2031 e il corrispettivo di 16 milioni di euro, la quota ammortamento per la stagione 2026/27 legata al trasferimento di Ekhator ammonterà a 3,2 milioni di euro.
A questa cifra andrà poi aggiunto lo stipendio dell’attaccante, che secondo le indiscrezioni di stampa dovrebbe percepire 1,3 milioni di euro netti a stagione in bianconero (l’equivalente di 2,4 milioni di euro lordi). Complessivamente, il costo del calciatore per la stagione 2026/27 ammonterà dunque a 5,6 milioni di euro.