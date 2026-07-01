Malagò: «Ct e Direttore tecnico della Nazionale? Tutto chiuso in una settimana»

Il presidente FIGC è intervenuto in conferenza stampa al termine del Consiglio federale odierno.

Di
Luca Cosentini
Governance
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Abete Malagò incontro Serie C
Giovanni Malagò (Foto: Insidefoto)

A margine del Consiglio federale odierno, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è intervenuto in conferenza stampa parlando della situazione relativa al nuovo commissario tecnico e a un eventuale direttore tecnico.

«Il tema di direttore tecnico e commissario tecnico è urgentissimo ed è tutto a cascata – ha esordito Malagò –. Ma nell’arco di una settimana è tutto chiuso. Posso ribadire quanto già detto, non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del Dt che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia. Non so dirvi se ci sono vicino o lontano, ma ci sto lavorando molto».

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Sui nomi: «Ne ho letti tanti, uno più degli altri (Maldini, ndr). Non posso confermarlo e nemmeno smentirlo. Spero a breve si possa chiudere questa casella, potrebbe essere questione di ore come no, ci sono tante variabili che incidono. Oggi Marotta ha detto che la Lega di Serie A cercherà di individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della FIGC, una proposta da portare in assemblea di A il prossimo 23 luglio, anche per il budget federale che non permette di fare voli pindarici. Ho molto apprezzato».

«In consiglio federale ho parlato dell’incontro con il ministro Abodi e ce ne sarà un altro a breve, nella giornata di venerdì in cui avremo anche altri temi da affrontare. Le tempistiche sono strette per entrambi, sia per la scadenza della legislatura e che da parte nostra», ha concluso Malagò.

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