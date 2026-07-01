Malagò: «Ct e Direttore tecnico della Nazionale? Tutto chiuso in una settimana»

« Il tema di direttore tecnico e commissario tecnico è urgentissimo ed è tutto a cascata – ha esordito Malagò –. Ma nell’arco di una settimana è tutto chiuso . Posso ribadire quanto già detto, non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso . Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del Dt che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia . Non so dirvi se ci sono vicino o lontano, ma ci sto lavorando molto».

A margine del Consiglio federale odierno, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è intervenuto in conferenza stampa parlando della situazione relativa al nuovo commissario tecnico e a un eventuale direttore tecnico.

Sui nomi: «Ne ho letti tanti, uno più degli altri (Maldini, ndr). Non posso confermarlo e nemmeno smentirlo. Spero a breve si possa chiudere questa casella, potrebbe essere questione di ore come no, ci sono tante variabili che incidono. Oggi Marotta ha detto che la Lega di Serie A cercherà di individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della FIGC, una proposta da portare in assemblea di A il prossimo 23 luglio, anche per il budget federale che non permette di fare voli pindarici. Ho molto apprezzato».

«In consiglio federale ho parlato dell’incontro con il ministro Abodi e ce ne sarà un altro a breve, nella giornata di venerdì in cui avremo anche altri temi da affrontare. Le tempistiche sono strette per entrambi, sia per la scadenza della legislatura e che da parte nostra», ha concluso Malagò.