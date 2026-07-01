Coppa Italia Primavera, svelato il tabellone 2026/27: tutti gli incroci

Il cammino entrerà poi nella fase decisiva nel 2027: gli ottavi di finale sono previsti per il 20 gennaio, i quarti per il 10 febbraio, mentre le semifinali si disputeranno il 7 aprile. La finale è stata invece fissata per mercoledì 28 aprile 2027 . Come previsto dal regolamento del tabellone, in ciascun turno fino alle semifinali il diritto di giocare in casa spetterà alla società con il numero di inserimento più basso. Per la finale, invece, il sorteggio determinerà soltanto pro forma la squadra di casa.

È stato svelato il tabellone della Coppa Italia Primavera 2026/27 , con il percorso completo che porterà alla finale della competizione. Il torneo prenderà il via il prossimo 22 agosto con il primo turno preliminare, mentre il secondo turno preliminare è in programma il 5 settembre. I trentaduesimi si giocheranno il 28 ottobre, prima dei sedicesimi fissati per il 2 dicembre.

Tabellone Coppa Italia Primavera – I possibili incroci

Guardando al possibile sviluppo della competizione, il tabellone mette in posizione di vantaggio le principali teste di serie: Atalanta, Fiorentina, Parma, Cesena, Roma, Bologna, Inter e Juventus. Tra gli incroci potenzialmente più interessanti verso i quarti ci sono quelli tra Atalanta e Juventus nella parte alta del lato sinistro, Roma e Cesena nell’altra metà dello stesso lato, Parma e Bologna nella parte alta del lato destro e Inter-Fiorentina nella parte bassa.

Alle loro spalle, il percorso presenta comunque diverse possibili insidie. Club come Milan, Lazio, Torino, Genoa, Sassuolo, Lecce, Cagliari, Napoli e Monza possono infatti rappresentare avversarie di peso già prima della fase decisiva. La Coppa Italia Primavera si prepara così a una nuova edizione articolata su più mesi, con il via nel pieno dell’estate e la conclusione fissata nella parte finale della stagione sportiva.

Tabellone Coppa Italia Primavera – Il quadro completo