Ezio Simonelli e Umberto Calcagno eletti vicepresidenti della FIGC

Le nomine sono arrivate in seguito alla proposta del neo presidente della Federcalcio Malagò, che ha affrontato così il primo impegno ufficiale dopo l’elezione avvenuta lo scorso 22 maggio, quando ha ottenuto il 68,58% che gli ha permesso di battere la concorrenza di Giancarlo Abete , rimasto quindi presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Consiglio federale odierno, il primo dalla elezione di Giovanni Malagò a presidente FIGC , ha nominato come vice presidente Ezio Maria Simonelli (vicario), numero uno della Lega Calcio Serie A, e Umberto Calcagno , a capo dell’Assocalciatori.

Il grande obiettivo della presidenza Malagò sarà quello di rilanciare il calcio italiano, partendo dalla Nazionale che è reduce dalla terza esclusione consecutiva ai Mondiali. Gli Azzurri dovranno ripartire da un nuovo commissario tecnico che vede, al momento, una corsa a due fra Roberto Mancini e Antonio Conte.

Malagò ha intenzione di nominare un direttore tecnico con Paolo Maldini in prima fila, ma con ancora diversi dubbi, visto che la leggenda del Milan e del calcio italiano non è ancora convinto appieno della proposta, visto che teme di non avere la necessaria indipendenza nelle scelte.