Juve, dubbi sul futuro: Comolli in bilico, Spalletti parlerà con Elkann

La sconfitta casalinga contro la Fiorentina mette a serio rischio la corsa alla prossima Champions League per la Juventus, una situazione che ha riportato in auge il tema del prossimo futuro della società bianconera. L’eventuale mancato quarto posto (quando mancano solamente 90 minuti alla fine della Serie A 2025/26) porta con sé lo spettro di dover aprire un nuovo percorso sportivo. Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, la mancata qualificazione alla Champions, con conseguente piazzamento valido per l’Europa League, porterebbe a un ammanco milionario per le casse bianconere nell’ordine dei 25-30 milioni di euro (cifra che si amplia con l’avanzare delle due competizioni) ma soprattutto sarebbe la certificazione di un fallimento sportivo. A farne le spese, come evidenziato nell’editoriale di Calcio e Finanza della scorsa settimana, potrebbe essere l’amministratore delegato Damien Comolli. Il dirigente francese pagherebbe uno dei mercati più costosi e fallimentari visti nell’ultimo periodo e uno scarso feeling con Luciano Spalletti.

Con la mancata partecipazione alla prossima Champions League, potrebbe addirittura emergere l’ipotesi di un nuovo aumento di capitale da parte di Exor, ma ogni discorso su questo fronte è rimandato a fine campionato, quando sarà ufficiale il risultato sportivo. Per rendere meno cara questa mossa della proprietà anche sul piano sportivo ci saranno eventualmente dei ripensamenti. Giocatori che venivano considerati i cardini del nuovo ciclo Spalletti potrebbero dover salutare Torino, ovviamente di fronte a cifre ritenute irrinunciabili. Il primo a cui va il pensiero è Kenan Yildiz, rinnovato fino al 2030 proprio per respingere qualsiasi assalto delle big europee, ma che potrebbero tornare a bussare alla porta bianconera. È bene sottolineare come la cessione del giovane talento turco, che sarà protagonista con la nazionale di Vincenzo Montella ai Mondiali, sia l’extrema ratio in sede di mercato. Quello che è certo che una mancata qualificazione in Champions andrebbe a intaccare i piani in sede di acquisizioni sul mercato. Infatti, un conto è andare a trattare con calciatori come Bernardo Silva con la certezza di offrirgli il più prestigioso palcoscenico europeo, l’altra è avere in mano solamente il biglietto per l’Europa League.