Nella corsa Champions il Milan è in netto vantaggio, ma è quello che rischierebbe di più se andassero male le cose

In questo quadro è quasi superfluo sottolineare come per tutti e quattro i club si tratti di un traguardo importantissimo se non vitale dato che la sola partecipazione alla Champions League consente di essere certi già in estate di intascare un bonus iniziale di almeno 40 milioni , con le evidenti ripercussioni positive sul mercato. Non a caso il chief financial officer del Milan Stefano Cocirio ha quantificato in ricavi tra 60 e 90 milioni l’eventuale partecipazione dei rossoneri alla prossima edizione. Tenendo presente poi che più strada si fa, più si incassa: per avere un’idea considerando i vari premi UEFA e gli introiti da biglietteria, nel 2024/25 l’Inter giungendo sino alla finale di Monaco di Baviera, ha intascato qualcosa come 172 milioni solo dalla sua avventura europea.

E il Como a 62 punti e con a favore gli scontri diretti contro la Juventus

Il Milan a 67 punti e con a favore gli scontri diretti contro Roma e Como

In particolare, nello specifico dei quattro club di cui sopra, appare evidente come il Milan si trovi in una posizione peculiare:

Da un lato la squadra ha il merito di avere conquistato 67 punti e questi danno ai rossoneri un enorme vantaggio: a tre giornate dal termine (e quindi con nove punti in palio) la squadra di Allegri ha attualmente non solo tre punti in più sulla Roma (ad oggi la prima delle escluse) ma ha anche gli scontri diretti a favore. E quindi in caso di arrivo a pari punti sarebbe il Diavolo a spuntarla sui giallorossi. Un margine che si direbbe quasi rassicurante se non fosse per il pesante rallentamento del Milan nelle ultime giornate.

Dall’altro, però, è la società che più delle altre non può mancare questo traguardo. Non tanto per la storia dei rossoneri nella competizione, quanto invece per due questioni più che mai odierne: una tecnica e una riguardante il modello di business del club.

DAL MILAN AL COMO: LA CORSA AL QUARTO POSTO

Da un punto di vista tecnico, è noto come da quando è tornato ad essere l’allenatore del Milan nel luglio scorso Massimiliano Allegri abbia ripetuto in maniera ossessiva come l’obiettivo dei rossoneri fosse la qualificazione in Champions. Un mantra che è onesto sottolineare, è stato ribadito dal tecnico livornese sia quando il Milan era in testa alla classifica, sia quando (sino alla sconfitta di Roma con la Lazio) era ancora in corsa per il titolo, sia adesso che la partecipazione in Champions è tornata in bilico.

Non a caso per alcuni osservatori era un modo per mettere le mani avanti e togliere alla squadra pressioni da lotta scudetto, per altri invece lo diceva perché aveva capito le reali qualità della rosa a sua disposizione.

Com’è o come non è, non c’è dubbio che un eventuale fallimento Champions peserebbe di più per Allegri che sugli altri tre allenatori in corsa. Non solo perché da noto risultatista ha sacrificato qualsiasi velleità estetica sull’altare dell’obiettivo, ma soprattutto perché, in una stagione per altro senza coppe, è quello che avrebbe meno attenuanti.

A Torino Luciano Spalletti è arrivato alla fine del mese di ottobre 2025. Ha quindi dalla sua la scusante di non avere iniziato la stagione e di non avere potuto pianificare né la campagna acquisti né la preparazione estiva.

Non solo, nel frattempo Spalletti ha costruito un ottimo rapporto non solo con tifosi e giocatori, ma soprattutto con John Elkann, che tramite la Dicembre e poi a cascata la Giovanni Agnelli BV ed Exor, è nei fatti il proprietario del club bianconero. Non a caso mentre l’allenatore di Certaldo viene considerato il punto fermo della ricostruzione per il futuro prossimo, se le cose dovessero andare male nella corsa all’Europa più importante a rischiare potrebbe essere il CEO Damien Comolli.

Scendendo nella Capitale Gian Piero Gasperini, al suo primo anno in giallorosso, sta già andando oltre i suoi più recenti predecessori e potrebbe portare la Roma in Champions dopo sette stagioni. Un traguardo mai ottenuto nell’era Friedkin nonostante più di 1 miliardo investito dalla dinastia texana nel club. Inoltre, ha appena vinto la sua battaglia di potere interna contro Ranieri, segno evidente di come il tecnico di Grugliasco si stia appropriando sempre più del mondo giallorosso.

A Como, infine, Francesc Fabregas è ancora nella fase di luna di miele non solo con l’ambiente ma soprattutto con una società che, forte della ricchissima proprietà indonesiana degli Hartono, al momento non ha obiettivi che deve necessariamente raggiungere. Quello che importa di più in riva al Lario, almeno per il momento, è che la squadra, parte di un progetto di business più ampio, attiri spettatori e appassionati praticando un “attracting football”, come spiegava il presidente Mirwan Suwarso nell’intervista rilasciata a Calcio e Finanza.

Per la cronaca al momento la media punti di questi quattro allenatori è la seguente e vede Spalletti prevalere su Allegri con Gasperini e Fabregas in terza e quarta posizione.

IL PESO ECONOMICO DELLA CHAMPIONS PER I ROSSONERI

Oltre al tema allenatori, è però il modello di business a fare sì che per il Milan la qualificazione in Champions sia più necessaria che nelle altre tre piazze di cui sopra.

Nallo specifico, alla società rossonera, soprattutto a quella targata Elliott, va riconosciuto il merito di avere dimostrato con lo scudetto del 2021/22 che è possibile coniugare sostenibilità economica e successo sportivo anche nell’ambito delle tre società stellate (Inter, Juventus e Milan) che in teoria sono chiamate a vincere ogni anno. E se è vero che se soprattutto da parte interista c’è chi sostiene che quel trionfo fu più un “regalo” dei nerazzurri che un merito dei rossoneri, è altrettanto vero che senza lo sfondone arbitrale di Milan-Spezia la squadra di Pioli avrebbe ottenuto il titolo prima e anche senza l’errore di Radu a Bologna.

Al di là delle schermaglie tra le tifoserie, quello che è evidente è che appartenere a una società di investimento (la RedBird di Gerry Cardinale) e non a una famiglia come invece Juventus, Roma e Como mette il Milan in una posizione di unicità nei confronti della altre. Con il risultato che più degli altri i manager rossoneri devono necessariamente stare attenti ai numeri di bilancio.