Serie A, derby di Roma e non solo: nel 37° turno possibili 9 gare in contemporanea alle 12.30

La Serie A si prepara a vivere uno dei turni più importanti della stagione nell’ottica dei verdetti finali. Assegnato all’Inter il titolo di Campione d’Italia e certificate due retrocessioni su tre (quelle di Verona e Pisa), il massimo campionato italiano deve ancora emettere le proprie sentenze per quanto riguarda la corsa all’Europa e l’ultima squadra che scenderà in Serie B.

Serie A orari giornata 37 – La corsa all’Europa

Partendo dalla corsa all’Europa, l’unica squadra che verosimilmente potrebbe mettere la parola fine al suo campionato è il Napoli: in caso di vittoria (o di pareggio e contestuale mancato successo della Roma), i partenopei sarebbero qualificati alla prossima edizione della Champions League, e la successiva sfida con il Pisa già retrocesso potrebbe uscire dal gruppo della contemporaneità.

Più difficile che il Milan conquisti la Champions in questo turno, motivo per cui i rossoneri – contro il Genoa – dovranno giocare insieme a Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Gare a cui si aggiunge Atalanta-Bologna: i bergamaschi, infatti, potrebbero ancora essere interessati alla corsa all’Europa.

Tutto dipenderà dalla finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio: in caso di successo dell’Inter, il settimo posto rimetterebbe in gioco gli orobici per la qualificazione alla Conference League (essendo i nerazzurri già qualificati per la Champions, si amplierebbero i posti per le coppe dal campionato). Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, gli orari del 37° turno dovrebbero tuttavia essere stilati prima della finale di Roma, motivo per cui non si potrà ancora sapere se l’Atalanta rimarrà in corsa per l’Europa. Sul tavolo anche la possibilità di “staccare” la sfida con il Bologna dalle altre, una volta noto l’esito di Inter-Lazio.

Serie A orari giornata 37 – La lotta salvezza

Per quanto riguarda invece la lotta salvezza, lo scontro per l’ultimo posto in Serie A sembra riguardare solamente Lecce e Cremonese. Tuttavia, c’è ancora la possibilità che Fiorentina e Cagliari non siano matematicamente salve al via del prossimo turno. Se così fosse, alle sfide in contemporanea (che prevedono già Juventus-Fiorentina) dovrebbero aggiungersi anche Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.