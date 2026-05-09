La Serie B lancia la nuova Coppa Nexus, il trofeo che celebra le squadre promosse in Serie A

Completamente ripensata nel design e realizzata interamente in cristallo, la nuova coppa sarà assegnata alla vincitrice della Serie BKT , alla seconda classificata e alla squadra che conquisterà i playoff , diventando così il nuovo emblema del successo sportivo nella seconda serie italiana.

La Lega Serie B rinnova uno dei simboli più rappresentativi del proprio campionato e presenta ufficialmente la nuova Coppa Nexus , il trofeo che accompagnerà i momenti celebrativi della stagione 2025/2026 e che premierà le squadre protagoniste del torneo.

«La nuova Coppa Nexus rappresenta un segno distintivo del nostro campionato e della sua identità», ha dichiarato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin. «Abbiamo voluto un trofeo che fosse non solo un premio sportivo, ma anche un simbolo capace di raccontare la bellezza e il valore dei territori che la Serie BKT attraversa. Un’eccellenza dell’artigianato italiano, capace di distinguersi in tutto il mondo con il proprio lavoro e abilità. Una coppa bella per un torneo combattuto ed emozionante fino alla fine».

Il nuovo trofeo si presenta come una sfera luminosa che si slancia verso l’alto, sostenuta da linee essenziali e trasparenze di cristallo, trasformando la conquista sportiva in un simbolo di prestigio, identità e tradizione manifatturiera italiana. L’obiettivo della Lega è infatti quello di fare della Coppa Nexus non solo un premio agonistico, ma anche un elemento capace di rappresentare la ricchezza e la varietà dei territori italiani, in linea con i valori e la visione strategica del campionato cadetto. A firmare la nuova creazione è Marco Varisco, esponente della famiglia Varisco, da tre generazioni specializzata nella lavorazione e nell’intagliatura del cristallo. Un nome di riferimento nel settore, autore in passato di trofei prestigiosi come la Coppa del Mondo di sci, il Mundialito di pallavolo e diverse opere esposte anche al Guggenheim di New York.

La nuova Coppa Nexus è interamente lavorata a mano in ogni sua fase, dalla lucidatura alla molatura, fino all’intagliatura finale. Il trofeo è composto da un basamento quadrato, due cubi, due parallelepipedi e da una sfera posta sulla sommità della struttura. Saranno tre le coppe realizzate per la Serie BKT, con dimensioni differenti in base al traguardo raggiunto: