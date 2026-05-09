Il Papa riceve i giocatori dell’Inter in Vaticano: «Siete eroi per molti»

« La pace sia con voi! », ha esordito il Papa accogliendo la delegazione interista. Poi il messaggio rivolto al club: « Benvenuti e complimenti a tutta la squadra, ai dirigenti, ai tecnici e ai tanti tifosi e sostenitori per il traguardo raggiunto ».

Udienza speciale in Vaticano per l’ Inter , ricevuta da Papa Leone XIV insieme a dirigenti, tecnici e giocatori dopo lo Scudetto conquistato dal club nerazzurro. Nel corso dell’incontro il Pontefice ha voluto congratularsi con la squadra, soffermandosi soprattutto sul valore educativo dello sport e sulla responsabilità sociale degli atleti nei confronti delle giovani generazioni.

Papa Leone XIV ha definito quello vissuto dall’Inter «un momento di grande gioia», sottolineando però anche il percorso affrontato dalla squadra nel corso della stagione. Il Pontefice ha infatti ricordato come i nerazzurri abbiano dovuto superare diverse difficoltà «senza scoraggiarsi né arrendersi», indicando proprio nello sport un esempio importante di perseveranza, impegno e capacità di affrontare le sfide.

Nel suo discorso il Papa si è soffermato in particolare sull’impatto che il calcio e gli sportivi professionisti hanno sui più giovani. «Molti giovani vi guardano come ai loro “eroi”, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione», ha affermato. Un richiamo diretto al ruolo sociale degli atleti: «Quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani».

Papa Leone XIV ha quindi evidenziato i valori che, secondo lui, hanno permesso all’Inter di raggiungere i risultati sportivi celebrati durante l’udienza: «Grazie a molto impegno, gioco di squadra, disciplina e costanza». Da qui l’invito rivolto a giocatori e dirigenti a essere sempre «testimoni di valori».