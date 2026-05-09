USA, Canada e Messico: la FIFA annuncia tre cerimonie d’apertura per i Mondiali

Ogni sfida inaugurale dei padroni di casa sarà preceduta da uno show, ognuno dei quali coinvolgerà diversi artisti internazionali.

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Redazione
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Mondiali 2026 cerimonie apertura
(Foto: Dustin Satloff/Getty Images)

I prossimi Mondiali di calcio prenderanno il via con tre cerimonie di apertura che precederanno le prime partite delle tre nazioni ospitanti: MessicoStati Uniti d’America e Canada. Lo ha annunciato ufficialmente la FIFA 

La prima edizione dei Mondiali a 48 squadre inizierà l’11 giugno con la partita Messico-Sudafrica allo Stadio Azteca di Città del Messico. Una cerimonia di apertura precederà il calcio d’inizio di 90 minuti. I festeggiamenti vedranno la partecipazione di artisti come la star colombiana del reggaeton J Balvin, la cantante messicano-spagnola Belinda e il calciatore messicano Alejandro Fernandez. 

Il Canada vivrà la sua cerimonia il 12 giugno a Toronto prima di affrontare la Bosnia Erzegovina, così come gli Stati Uniti più tardi lo stesso giorno, a Los Angeles, prima della partita d’esordio della nazionale statunitense contro il Paraguay.  

La cantante Vegedream si esibirà a Toronto con Nora Fatehi, Alanis Morissette e Michael Bublé, mentre la pop star Katy Perry, il rapper Future e la cantante brasiliana Anitta si esibiranno a Los Angeles. 

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