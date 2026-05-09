Massimo cinque squadre per Paese in Champions: pressing sulla UEFA

La UEFA si prepara a subire pressioni da parte di club e leghe europee affinché venga fissato a cinque il numero massimo di squadre provenienti dallo stesso Paese qualificabili alla Champions League. Lo riporta il quotidiano inglese The Times.
In questa stagione, le squadre inglesi presenti nella competizione sono state sei e potrebbero essere ancora sei anche nella prossima annata nel caso in cui l’Aston Villa chiudesse al quinto posto in Premier League e riuscisse contemporaneamente a qualificarsi vincendo l’Europa League. In quel caso, infatti, il cosiddetto posto extra, assegnato dalla UEFA alle due nazioni con il miglior rendimento europeo, verrebbe girato alla sesta classificata del campionato inglese: il Bournemouth, al momento.
Un grande finale di stagione dell’Aston Villa di Ollie Watkins porterebbe dunque a una massiccia rappresentanza della Premier League nella prossima Champions League. In Europa, però, starebbero già emergendo malumori per una situazione considerata capace di rendere ancora più ricco il campionato nazionale economicamente più forte, soprattutto per il vantaggio finanziario che i club inglesi ottengono partecipando anche alle competizioni UEFA considerate minori.
Da parte sua, la UEFA non avrebbe intenzione di modificare le regole già dalla prossima stagione. Tuttavia, al termine dell’annata è prevista una revisione complessiva delle competizioni europee per club, nel corso della quale verranno prese in considerazione anche le opinioni delle diverse leghe e società.