Juve Stabia, sequestrate quote e patrimonio del club: indagini sul passaggio di proprietà

Il provvedimento è stato disposto nei confronti di Francesco Agnello , legale rappresentante della Stabia Capital Srl, società proprietaria delle quote del club gialloblù. Secondo quanto spiegato dagli inquirenti, la misura è stata adottata su proposta congiunta del procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del questore di Napoli, con l’obiettivo di preservare il patrimonio societario dal rischio di « dispersione, alienazione e sottrazione ».

Nuovo terremoto giudiziario attorno alla Juve Stabia , club che si appresta a disputare i playoff per la promozione in Serie A. La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Napoli – sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione – che riguarda le quote societarie e l’intero patrimonio aziendale della società sportiva campana.

L’intervento si inserisce nel quadro dell’amministrazione giudiziaria già disposta nell’ottobre scorso nei confronti della Juve Stabia. Una misura preventiva adottata per «bonificare» la gestione del club dal presunto pericolo di infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata locale. Al centro dell’attenzione degli investigatori c’è soprattutto il recente passaggio di proprietà del 17 aprile scorso, definito dai magistrati «quanto meno allarmante».

In quella data la Brera Holdings Public Limited Company aveva ceduto la società alla Stabia Capital per la cifra simbolica di un euro. Un’operazione che ha immediatamente attirato l’attenzione della magistratura anche per le caratteristiche della società acquirente: la Stabia Capital, infatti, era stata costituita appena quattro giorni prima dell’acquisto e con un capitale sociale di appena duemila euro.

Secondo quanto emerge dal decreto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, presieduta da Teresa Areniello, la cessione sarebbe avvenuta senza alcuna interlocuzione con il Tribunale, nonostante la società fosse già sottoposta ad amministrazione giudiziaria. L’indagine punta ora a fare piena luce sulle modalità della cessione e sugli interessi che si sarebbero mossi attorno alla storica società campana, una delle realtà calcistiche più longeve e rappresentative del Sud Italia.