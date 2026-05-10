Scorrendo il tabellone verso la fase finale, agli ottavi si profilano incroci con Frances Tiafoe o Pellegrino, mentre ai quarti il pericolo principale sulla carta è Andrej Rublev, considerando l’eliminazione di Ben Shelton. In semifinale, il candidato più probabile a sbarrare la strada all’altoatesino è con Daniil Medvedev, con Flavio Cobolli sullo sfondo. In finale, poi, è possibile un nuovo confronto con Alexander Zverev, già battuto a Madrid pochi giorni fa.

Da segnalare il ritorno di Novak Dojokovic e la presenza di 13 italiani nel main draw. Alla sua settima presenza al Foro Italico, Sinner ha esordito al secondo turno contro l’austriaco Sebastian Ofner, sconfiggendolo per 2-0 (6-3 e 6-4 i due set). Il percorso prosegue così con il terzo turno, dove l’atleta italiano se la vedrà con Alexei Popyrin.

Hanno preso ufficialmente il via gli Internazionali BNL d’Italia 2026, e il tabellone maschile ha un protagonista principale: Jannik Sinner . Con Carlos Alcaraz assente, il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria a Madrid, è il grande favorito per alzare quel trofeo che manca ancora alla sua bacheca dei Masters 1000, l’unico titolo di questa categoria non ancora conquistato.

Il primo quarto di tabellone è un autentico concentrato di italiani. Matteo Berrettini, che puntava a migliorare il quarto di finale conquistato a Roma nel 2020, ha già salutato il torneo: eliminato al primo turno da Alexei Popyrin. Eliminato anche Lorenzo Sonego, sconfitto per 2-0 dal peruviano Ignacio Buse, mentre Luca Nardi è stato sconfitto da Andrea Pellegrino in un derby tutto tricolore.

Niente da fare anche per Francesco Maestrelli, che cede a Roberto Bautista Agut.

Nel secondo quarto brilla la testa di serie numero 10, Flavio Cobolli. Il romano ha debuttato e vinto contro Terence Atmane, inserito nell’ottavo di Medvedev con una possibile semifinale contro Sinner all’orizzonte. Completano questo spicchio Mattia Bellucci, che ha avuto la meglio contro Roman Andres Burruchaga, e Gianluca Cadenasso, alla prima assoluta in un Masters 1000, già eliminato da Thiago Tirante.

La parte alta del tabellone maschile aggiornata: Nella metà inferiore del tabellone, Lorenzo Musetti porta il peso delle aspettative azzurre. Testa di serie numero 8, il carrarino ha esordito con un successo al secondo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il tabellone, però, non è dei più morbidi: agli ottavi potrebbe trovare il ceco Jiri Lehecka, contro cui ha perso a Madrid, e ai quarti Novak Djokovic, numero 3 del seeding.

Musetti arriva a Roma dopo aver raggiunto la semifinale al Foro Italico nel 2025 e vuole riprendere il ritmo migliore in vista del Roland Garros.

Nell’ultimo quarto è Luciano Darderi, testa di serie numero 18, a guidare la pattuglia italiana. L’italo-argentino ha esordito con successo contro Yannick Hanfmann, con Tommy Paul che sarà ora il suo avversario al terzo turno. Completano il quadro Matteo Arnaldi, che sfiderà Jodar, mentre Federico Cinà è stato eliminato al primo turno da Alexander Blockx.

La parte bassa del tabellone maschile aggiornata: