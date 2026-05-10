Caos in Cagliari-Udinese: Davis denuncia insulti razzisti, Dossena nega

Il caso – che ha riguardato un episodio del secondo tempo dell’incontro – è esploso subito dopo il triplice fischio con un duro comunicato diffuso dal club friulano: « Udinese Calcio esprime massima solidarietà e pieno supporto a Keinan Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio ».

La società bianconera ha quindi ribadito la propria posizione: «Il club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport che amiamo». L’Udinese ha inoltre annunciato che «tutelerà Keinan in tutte le sedi» auspicando «una rapida definizione dell’accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva in cui nutre piena fiducia».

Parole che hanno immediatamente provocato la replica del Cagliari, che ha espresso «sorpresa e profondo disappunto» per la presa di posizione del club avversario. Nel comunicato dei rossoblù si legge infatti che «i propri valori, la propria storia e la propria cultura sportiva non lasciano spazio ad alcuna forma di discriminazione, razzismo o violenza, sia essa verbale o fisica».

Il club sardo ha poi aggiunto che «ogni comportamento contrario al rispetto della persona e ai principi dello sport merita sempre la più netta condanna», precisando però che «quanto accaduto in campo è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro obiettivo».

Ad alimentare ulteriormente la vicenda è stato poi lo stesso Davis, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha accusato direttamente Dossena. «Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia durante la partita. Spero che la Serie A faccia qualcosa a riguardo, ma vedremo», ha scritto l’attaccante inglese, allegando una foto del difensore rossoblù.