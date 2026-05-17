Champions o Europa League? Come cambiano i premi UEFA per le squadre in lotta

Come Calcio e Finanza ha sottolineato in più occasioni, l’ultima nell’editoriale del weekend , accedere alla massima competizione europea per club sposta molto in termini di programmazione. La Champions , dal punto di vista economico, vale diversi milioni di più in partenza e la sola quota di partenza (considerando che la cifra sarà sicuramente rivista verso l’alto) supera i premi complessivi che derivano dalla conquista dell’ Europa League.

Ma per capire al meglio quale sia il divario tra le competizioni, Calcio e Finanza ha stimato i potenziali premi UEFA di partenza dalle coppe europee per ciascuno dei club ancora coinvolti nella corsa all’Europa, tra quote partecipazione, market pool e ranking e la cifra minima per la classifica del girone. Questi i club parte dell’analisi: Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como, in rigoroso ordine di classifica.

Come abbiamo visto in un recente approfondimento, la Champions porterebbe tra i 43 e i 35 milioni circa di partenza per le italiane, con Roma e Juventus che superano i 40 milioni (secondo le stime) e Napoli, Milan e Como che si trovano sotto questa soglia. Sui lariani pesa l’assenza di uno storico nelle coppe europee, che inevitabilmente impatta sulla quota di premi assegnata in base ai due ranking: quello quinquennale e quello storico.

Di seguito, i ricavi club per club in caso di qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League:

Roma – 43,5 milioni di euro

Juventus – 42,6 milioni di euro

Napoli – 38,9 milioni di euro

Milan – 38,5 milioni di euro

Como – 34,9 milioni di euro

Guardando invece all’Europa League, il divario si riduce in termini di premi minimi per i club italiani. Si va dai quasi 15 milioni di euro per la Roma, ai poco meno di 13 milioni per il Como. Le stime sono state realizzate sulle partecipazioni al torneo di quest’anno, in attesa di capire quali saranno le squadre qualificate alla prossima edizione della competizione. Parliamo in ogni caso di una cifra tra i 23 e i 30 milioni in meno per i club coinvolti.

Di seguito, i ricavi club per club in caso di qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League:

Roma – 14,7 milioni di euro

Juventus – 14,4 milioni di euro

Napoli – 13,8 milioni di euro

Milan – 13,4 milioni di euro

Como – 12,7 milioni di euro

Di seguito, il riepilogo dei premi UEFA di partenza per ognuna delle squadre coinvolte nella corsa alle coppe europee. Tre di queste giocheranno sicuramente la Champions e due sicuramente l’Europa League.