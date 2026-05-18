Novanta minuti per decidere tutto. Se Inter e Napoli hanno già staccato il pass per la prossima Champions League (l’ufficialità per i partenopei è arrivata ieri), la corsa agli ultimi due posti resta apertissima e coinvolge ancora quattro squadre racchiuse in appena due punti.
A giocarsi l’Europa che conta saranno Milan e Roma, entrambe a quota 70, oltre a Como e Juventus, ferme a 68. Tutte sfide che, a meno di sorprese, si disputeranno domenica 24 maggio alle ore 20.45. La Lega Serie A dovrebbe annunciare nella giornata odierna gli orari di un ultimo turno che sarà decisivo e che vedrà la contemporaneità delle seguenti sfide (tra corsa all’Europa e lotta salvezza, che si incrociano tra di loro):
- Milan-Cagliari
- Verona-Roma
- Torino-Juventus
- Cremonese-Como
- Lecce-Genoa
Guardando alla Champions League, la situazione sorride in particolare a rossoneri e giallorossi, che hanno il destino nelle proprie mani. Una vittoria garantirebbe infatti la qualificazione alla prossima edizione del torneo, senza dover guardare ai risultati delle rivali. Diverso il discorso per Juventus e Como, obbligate a vincere e contemporaneamente a sperare in almeno un passo falso delle squadre che le precedono.
Resta però aperto anche lo scenario più intricato: quello dell’arrivo di tutte e quattro le squadre a pari punti. Una combinazione che si verificherebbe con i pareggi di Milan e Roma e le contemporanee vittorie di Juventus e Como. In quel caso sarebbero i rossoneri e il Como a conquistare i due posti disponibili per la Champions.
Possibili anche diversi arrivi a tre squadre a quota pari. In queste ipotesi verrebbero considerate le classifiche avulse, premiando le prime due. Di seguito le opzioni e il relativo ordine di classifica (a destra):
- Milan-Roma-Como (71 punti): classifica Milan-Roma-Como;
- Milan-Roma-Juventus (71 punti): classifica Juventus-Milan-Roma;
- Milan-Como-Juventus (71 punti): classifica Como-Milan-Juventus;
- Roma-Como-Juventus (71 punti): classifica Como-Roma-Juventus.
Anche gli incroci a due potrebbero risultare decisivi. La Juventus sarebbe avanti in un eventuale arrivo a pari punti con la Roma, ma indietro rispetto al Como. Il Milan, invece, avrebbe la meglio sia contro la Roma sia contro il Como.
Infine, resta aperta anche la possibilità che si renda necessario ricorrere alla differenza reti generale. Succederebbe negli scenari di doppio arrivo a pari punti fra Juventus e Milan oppure fra Roma e Como. Al momento i lombardi guidano questa speciale classifica con un +33, davanti alla Juventus (+27), alla Roma (+26) e al Milan (+19).