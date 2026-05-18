Novanta minuti per decidere tutto. Se Inter e Napoli hanno già staccato il pass per la prossima Champions League (l’ufficialità per i partenopei è arrivata ieri), la corsa agli ultimi due posti resta apertissima e coinvolge ancora quattro squadre racchiuse in appena due punti. A giocarsi l’Europa che conta saranno Milan e Roma, entrambe a quota 70, oltre a Como e Juventus, ferme a 68. Tutte sfide che, a meno di sorprese, si disputeranno domenica 24 maggio alle ore 20.45. La Lega Serie A dovrebbe annunciare nella giornata odierna gli orari di un ultimo turno che sarà decisivo e che vedrà la contemporaneità delle seguenti sfide (tra corsa all’Europa e lotta salvezza, che si incrociano tra di loro): Milan-Cagliari

Verona-Roma

Torino-Juventus

Cremonese-Como

Lecce-Genoa

Guardando alla Champions League, la situazione sorride in particolare a rossoneri e giallorossi, che hanno il destino nelle proprie mani. Una vittoria garantirebbe infatti la qualificazione alla prossima edizione del torneo, senza dover guardare ai risultati delle rivali. Diverso il discorso per Juventus e Como, obbligate a vincere e contemporaneamente a sperare in almeno un passo falso delle squadre che le precedono. Resta però aperto anche lo scenario più intricato: quello dell’arrivo di tutte e quattro le squadre a pari punti. Una combinazione che si verificherebbe con i pareggi di Milan e Roma e le contemporanee vittorie di Juventus e Como. In quel caso sarebbero i rossoneri e il Como a conquistare i due posti disponibili per la Champions. Possibili anche diversi arrivi a tre squadre a quota pari. In queste ipotesi verrebbero considerate le classifiche avulse, premiando le prime due. Di seguito le opzioni e il relativo ordine di classifica (a destra): Milan-Roma-Como (71 punti): classifica Milan-Roma-Como;

Milan-Roma-Juventus (71 punti): classifica Juventus-Milan-Roma;

Milan-Como-Juventus (71 punti): classifica Como-Milan-Juventus;

Roma-Como-Juventus (71 punti): classifica Como-Roma-Juventus.