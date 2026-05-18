Festa Inter, 400mila tifosi per le vie di Milano per celebrare lo scudetto

Una lunga festa nerazzurra ha attraversato Milano per celebrare il ventunesimo scudetto della storia dell’Inter e la vittoria della Coppa Italia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, le stime parlano di 400mila tifosi, che hanno preso parte al corteo che ha accompagnato squadra e staff dallo stadio Giuseppe Meazza fino a piazza del Duomo.
Le celebrazioni sono iniziate nel tardo pomeriggio al termine della sfida contro il Verona. Poco dopo le 19.30, il pullman scoperto con a bordo giocatori e dirigenti ha lasciato l’area di San Siro tra cori e bandiere, dando il via a un percorso che ha attraversato gran parte della città. In prima fila, accanto ai trofei conquistati in stagione, il capitano Lautaro Martínez, il tecnico Cristian Chivu e Nicolò Barella, tra i più acclamati dai tifosi presenti lungo il tragitto.
Il corteo ha attraversato piazzale Lotto, viale Monte Rosa, piazza Amendola, piazza Conciliazione, piazzale Cadorna, corso Magenta e piazza Cordusio prima di raggiungere piazza Duomo poco dopo le 23. Nel primo tratto il pullman ha proceduto lentamente a causa dell’elevata presenza di pubblico, mentre successivamente il percorso è proseguito con maggiore fluidità dopo la chiusura al traffico delle strade interessate.
Massiccio il dispositivo di sicurezza predisposto per l’evento, con il presidio delle forze dell’ordine lungo tutto il tragitto. Non sono mancati alcuni momenti di tensione legati alla grande affluenza, tra rallentamenti e segnalazioni di piccoli episodi di furto e disordini nella calca.
L’arrivo in piazza Duomo ha rappresentato il momento culminante della serata, con migliaia di tifosi radunati nel centro cittadino per salutare la squadra. I giocatori si sono poi affacciati da un balcone davanti alla piazza per il saluto finale ai sostenitori nerazzurri, chiudendo così una giornata di celebrazioni dedicata alla stagione culminata con la conquista del campionato e della Coppa Italia.