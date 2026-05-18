Festa Inter, 400mila tifosi per le vie di Milano per celebrare lo scudetto

Una lunga festa nerazzurra ha attraversato Milano per celebrare il ventunesimo scudetto della storia dell’Inter e la vittoria della Coppa Italia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, le stime parlano di 400mila tifosi, che hanno preso parte al corteo che ha accompagnato squadra e staff dallo stadio Giuseppe Meazza fino a piazza del Duomo.

Le celebrazioni sono iniziate nel tardo pomeriggio al termine della sfida contro il Verona. Poco dopo le 19.30, il pullman scoperto con a bordo giocatori e dirigenti ha lasciato l’area di San Siro tra cori e bandiere, dando il via a un percorso che ha attraversato gran parte della città. In prima fila, accanto ai trofei conquistati in stagione, il capitano Lautaro Martínez, il tecnico Cristian Chivu e Nicolò Barella, tra i più acclamati dai tifosi presenti lungo il tragitto.