Dalla Premier alla Serie A, tutti i conti dei top campionati d’Europa a confronto: ricavi a 26 miliardi ma cresce il rosso

Il calcio europeo continua a crescere sul fronte dei ricavi, ma la redditività resta sotto pressione. I cinque principali campionati (Bundesliga, Liga, Serie A , Premier League e Ligue 1) nel 2024/25 raggiungono 26,5 miliardi di euro di fatturato complessivo ( +5% sul 2023/24 ), ma l’incremento dei costi e il peso strutturale degli ammortamenti continuano a comprimere i margini. È questo il quadro che emerge dall’analisi realizzata da Calcio e Finanza sui conti dei club dei principali tornei continentali.

Bilanci calcio europeo, i costi

Sul fronte dei costi, però, la dinamica resta critica. Il totale dei costi operativi aumenta del 6%, arrivando a 21,35 miliardi. In particolare, il costo del personale – la voce più rilevante – cresce del 3% fino a 13,48 miliardi, mentre gli altri costi operativi registrano un incremento più sostenuto (+12%, a 7,87 miliardi).

Il primo indicatore chiave è proprio il rapporto tra costo del personale e ricavi. A livello aggregato, il costo del personale pesa per circa il 51% dei ricavi totali (13,48 su 26,51 miliardi), un dato ancora elevato ma in leggero miglioramento rispetto al passato. Se si guarda ai ricavi al netto della gestione calciatori, il rapporto sale invece a circa il 61%, evidenziando come la sostenibilità resti fortemente legata al contenimento degli stipendi.

Costi del personale: 13,48 miliardi (+3%), pari a circa il 50% del totale costi

Altri costi operativi: 7,87 miliardi (+12%), pari a circa il 29%

Ammortamenti e svalutazioni: 5,80 miliardi (+10%), pari a circa il 21%

Totale costi (incl. ammortamenti): 27,15 miliardi (+7% circa), pari al 100%

Completano la struttura dei costi gli ammortamenti e le svalutazioni, in crescita del 10% fino a 5,8 miliardi, pari a circa il 22% dei ricavi: una voce sempre più determinante, che riflette l’intensità degli investimenti sul mercato e incide direttamente sulla redditività finale.

Bilanci calcio europeo, i conti dei club

Il risultato è una marginalità operativa sostanzialmente stabile: l’EBITDA si attesta a 5,16 miliardi (+2%), pari a circa il 19% dei ricavi. Tuttavia, a livello operativo l’EBIT resta negativo per 637 milioni, mentre il risultato netto complessivo scivola a -1,47 miliardi, confermando come la crescita dei ricavi non sia ancora sufficiente a compensare il peso della struttura dei costi.

Il confronto tra le principali leghe

Passando al confronto tra leghe, la Premier League si conferma il campionato dominante con 9,55 miliardi di ricavi (circa il 36% del totale), trainata in particolare dai diritti TV e dal commerciale. È anche la lega con la maggiore capacità di generare EBITDA (oltre 2 miliardi, margine superiore al 20%), ma presenta una struttura di costi molto aggressiva: il costo del personale supera il 54% dei ricavi e gli ammortamenti (2,6 miliardi) sono di gran lunga i più elevati in Europa. Il risultato è una perdita netta di quasi 900 milioni, che evidenzia un modello fortemente orientato alla crescita ma ancora squilibrato.